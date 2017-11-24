Специалисты устанавливают источник сильного химического запаха в Уфе

Ранее медики сообщили агентству «Башинформ», что пыльная обстановка несет опасность для здоровья людей — в загрязненном воздухе могут содержаться инфекционные и аллергизующие компоненты.
Не превышает ли концентрация загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы допустимые значения, прокомментировали в Управлении государственного аналитического контроля Минэкологии РБ.
«Нами накануне был произведен отбор проб воздуха в черте Уфы. Превышений по химическим загрязняющим веществам не выявлено, — рассказала агентству заместитель директора УГАК Альфия Мухаматдинова. — Единственное превышение по пыли, это на улице Бакалинской в Зеленой роще — 1,7 ПДК. В районе Дворца УМПО и на пересечении улиц Гагарина и Жукова в Сипайлово превышений нет по пыли. Состав пыли обычный, исследование показало, что там содержится более 50% кремния — это песок, алюминия — это глина. Никаких опасных ингредиентов, металлов не обнаружено. Но зафиксированы полиароматические углеводороды — продукт, получаемый от автотранспорта. Для нашего города в зоне дорог, где много транспорта, — это незначительные концентрации вещества».
В городе пыльно, но угрозы для здоровья нет, заверили в УГАК. Эксперты добавили, что кроме сложившихся погодных условий, причиной неприятного запаха может быть снятие городскими коммунальными службами верхнего слоя асфальта.