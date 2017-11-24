Специалисты устанавливают источник сильного химического запаха в Уфе

«Нами накануне был произведен отбор проб воздуха в черте Уфы. Превышений по химическим загрязняющим веществам не выявлено, — рассказала агентству заместитель директора УГАК Альфия Мухаматдинова. — Единственное превышение по пыли, это на улице Бакалинской в Зеленой роще — 1,7 ПДК. В районе Дворца УМПО и на пересечении улиц Гагарина и Жукова в Сипайлово превышений нет по пыли. Состав пыли обычный, исследование показало, что там содержится более 50% кремния — это песок, алюминия — это глина. Никаких опасных ингредиентов, металлов не обнаружено. Но зафиксированы полиароматические углеводороды — продукт, получаемый от автотранспорта. Для нашего города в зоне дорог, где много транспорта, — это незначительные концентрации вещества».