Пенсионный фонд предупреждает волгоградцев о новом виде мошенничества
Управление пенсионного фонда по Волгоградской области предупреждает жителей региона о новом виде мошенничества.
Управление пенсионного фонда по Волгоградской области предупреждает жителей региона о новом виде мошенничества.
Как рассказали «КП-Волгоград» в
Гражданин вводит интересующие злоумышленников данные, после чего сайт показывает положенную к выплате сумму. Как правило, она составляет около 100 тысяч рублей. На втором этапе гражданину предлагается оплатить доступ к базам данных частных страховщиков, за что мошенники обещают моментальный перевод средств на счет клиента.
Пенсионный фонд призывает игнорировать подобные сайты и бережно относиться к своим персональным данным. Доверять информации о положенных пенсионных выплатах можно только в Личном кабинете на сайте Пенсионного фонда, приложении ПФР для смартфонов и на портале госуслуг.