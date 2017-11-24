Пенсионный фонд предупреждает волгоградцев о новом виде мошенничества

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ведомства, в интернете появился ряд сайтов, которые предлагают при помощи номера СНИЛС или паспортных данных проверить «наличие денежных выплат со стороны частных страховых фондов».

Гражданин вводит интересующие злоумышленников данные, после чего сайт показывает положенную к выплате сумму. Как правило, она составляет около 100 тысяч рублей. На втором этапе гражданину предлагается оплатить доступ к базам данных частных страховщиков, за что мошенники обещают моментальный перевод средств на счет клиента.