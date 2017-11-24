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16:49 (мск), источник: Комсомольская правда

Пенсионный фонд предупреждает волгоградцев о новом виде мошенничества

Управление пенсионного фонда по Волгоградской области предупреждает жителей региона о новом виде мошенничества.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ведомства, в интернете появился ряд сайтов, которые предлагают при помощи номера СНИЛС или паспортных данных проверить «наличие денежных выплат со стороны частных страховых фондов».

Гражданин вводит интересующие злоумышленников данные, после чего сайт показывает положенную к выплате сумму. Как правило, она составляет около 100 тысяч рублей. На втором этапе гражданину предлагается оплатить доступ к базам данных частных страховщиков, за что мошенники обещают моментальный перевод средств на счет клиента.

Пенсионный фонд призывает игнорировать подобные сайты и бережно относиться к своим персональным данным. Доверять информации о положенных пенсионных выплатах можно только в Личном кабинете на сайте Пенсионного фонда, приложении ПФР для смартфонов и на портале госуслуг.

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