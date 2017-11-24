Челябинцы могут бесплатно и анонимно пройти тест на ВИЧ
В Челябинске до 26 декабря включительно в ТК «Фиеста» продлится акция по
В Челябинске до 26 декабря включительно в ТК «Фиеста» продлится акция по
«Проведение такой акции — это возможность бесплатно, анонимно, быстро, не посещая медицинскую организацию, не предъявляя документов, проверить свое здоровье, оценить риски инфицирования, — отмечает министр здравоохранения Челябинской области Сергей Кремлев. — Многие инфицированные не знают о своем заболевании, они живут, работают, занимаются обычными делами, даже не подозревая, что у них есть ВИЧ».
Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в
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