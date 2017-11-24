Челябинцы могут бесплатно и анонимно пройти тест на ВИЧ

«Проведение такой акции — это возможность бесплатно, анонимно, быстро, не посещая медицинскую организацию, не предъявляя документов, проверить свое здоровье, оценить риски инфицирования, — отмечает министр здравоохранения Челябинской области Сергей Кремлев. — Многие инфицированные не знают о своем заболевании, они живут, работают, занимаются обычными делами, даже не подозревая, что у них есть ВИЧ».

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе регионального Минздрава, в среднем в Челябинской области ВИЧ-инфекцией заражается 12 человек в день, по России — 10 человек в час. На Южном Урале насчитывается более 38 тысяч людей, живущих с ВИЧ. В последние годы пациентами областного СПИД-центра все чаще становятся социально благополучные жители региона.