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14:16 (мск), источник: Uralpress.ru

Челябинцы могут бесплатно и анонимно пройти тест на ВИЧ

В Челябинске до 26 декабря включительно в ТК «Фиеста» продлится акция по экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекцию. За три дня акции процедуру прошли 436 человек.

«Проведение такой акции — это возможность бесплатно, анонимно, быстро, не посещая медицинскую организацию, не предъявляя документов, проверить свое здоровье, оценить риски инфицирования, — отмечает министр здравоохранения Челябинской области Сергей Кремлев. — Многие инфицированные не знают о своем заболевании, они живут, работают, занимаются обычными делами, даже не подозревая, что у них есть ВИЧ».

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе регионального Минздрава, в среднем в Челябинской области ВИЧ-инфекцией заражается 12 человек в день, по России — 10 человек в час. На Южном Урале насчитывается более 38 тысяч людей, живущих с ВИЧ. В последние годы пациентами областного СПИД-центра все чаще становятся социально благополучные жители региона.

Пункт экспресс-тестирования на ВИЧ работает в ТК «Фиеста» (ул. Молодогвардейцев, 7) на 2 этаже (зона фудкорта) с 14 до 20 часов до 26 декабря включительно.

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