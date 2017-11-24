В Башкирии на промышленных предприятиях вводится режим неблагоприятных метеорологических условий № 2

Источник: Reuters

В настоящее время информация о внештатных ситуациях на предприятиях, влекущих загрязнение воздуха, в министерство не поступала, прокомментировали в ведомстве. От Управления гражданской защиты Уфы министерством принята информация о 30 жалобах горожан на смог и пыль.

«В настоящее время в Уфе, Стерлитамаке, Салавате, Благовещенске, Туймазах наблюдаются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ), — сказал заместитель министра природопользования и экологии РБ Филюс Яхин. — Отсутствие осадков и сильного ветра создает условия для накопления частиц пыли и всех видов вредных примесей в приземном слое атмосферы, в связи с чем возможно ухудшение качества воздуха в районах города».

Читайте также Специалисты устанавливают источник сильного химического запаха в Уфе

Определение режима и периода действия НМУ находится в ведении Росигидромета. На территории Башкортостана прогнозированием периодов наступления НМУ занимается ФГБУ «Башкирское УГМС», который осуществляет регулярные наблюдения за состоянием окружающей среды, ее загрязнением, в том числе за возникновением опасных природных (гидрометеорологических, гелиогеофизических) явлений, их развитием и зоной распространения. Для реализации задач мониторинга в девяти точках Уфы установлены посты наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха города. Данные ежедневного мониторинга атмосферного воздуха публикуются на официальном сайте и находятся в открытом доступе. По состоянию на сегодняшнее утро, на двух постах Башгидромета 22 ноября концентрация пыли зафиксирована на уровне до 2,6 ПДК.

Управлением государственного аналитического контроля Минэкологии РБ вчера вечером был произведен отбор проб воздуха. Превышений по химическим загрязняющим веществам не выявлено, зафиксированы незначительные концентрации полиароматических углеводородов. Указанные превышения обусловлены неблагоприятными метеорологическими условиями и отсутствием снежного покрова.