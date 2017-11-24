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14:01 (мск), источник: Югополис

МЧС объявило на Кубани экстренное предупреждение из-за налипания мокрого снега

Спасатели рекомендуют кубанцам соблюдать меры предосторожности.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +1° 80% 763 мм рт. ст. 2 м/с

По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, до конца суток 24 ноября, а также ночью и утром 25 ноября местами в Краснодарском крае ожидается сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьев.

ГУ МЧС России по Краснодарскому краю рекомендует при налипании мокрого снега проявлять осторожность на улицах, обращать внимание на целостность воздушных линий электропередач, при обнаружении обрыва линий электропередач, перебоев в энерго-, газо-, водо-, теплоснабжении звонить по телефонам экстренных служб, сообщает пресс-служба ведомства.

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