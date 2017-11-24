МЧС объявило на Кубани экстренное предупреждение из-за налипания мокрого снега
Спасатели рекомендуют кубанцам соблюдать меры предосторожности.
Спасатели рекомендуют кубанцам соблюдать меры предосторожности.
По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, до конца суток 24 ноября, а также ночью и утром 25 ноября местами в Краснодарском крае ожидается сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьев.
ГУ МЧС России по Краснодарскому краю рекомендует при налипании мокрого снега проявлять осторожность на улицах, обращать внимание на целостность воздушных линий электропередач, при обнаружении обрыва линий электропередач, перебоев в энерго-, газо-, водо-, теплоснабжении звонить по телефонам экстренных служб, сообщает