В Екатеринбурге откроют первый каток
Желающих встать на коньки приглашают в парк имени Маяковского.
Желающих встать на коньки приглашают в парк имени Маяковского.
— С 25 ноября каток в парке Маяковского будет работать по следующему графику: понедельник — выходной, вторник, среда, четверг, суббота, воскресенье — с 11:00 до 22:00, в пятницу — с 16:00 до 22:00, — сообщается на сайте парка.
Неделю назад каток в парке открывали в тестовом режиме на один день. С этой субботы ледовый аттракцион будет работать на постоянной основе. Через неделю, 1 декабря, открытые катки также появятся на стадионах «Юность», «Динамо» и «Химмаш».