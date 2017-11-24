В Екатеринбурге откроют первый каток

Из-за устоявшейся, хоть и небольшой, минусовой температуры, в Екатеринбурге наконец-то стали заливать катки. Первый откроется в уральской столице уже завтра, 25 ноября. Всех желающих встать на коньки приглашают в ЦПКиО имени Маяковского.

— С 25 ноября каток в парке Маяковского будет работать по следующему графику: понедельник — выходной, вторник, среда, четверг, суббота, воскресенье — с 11:00 до 22:00, в пятницу — с 16:00 до 22:00, — сообщается на сайте парка.