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14:56 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Новосибирские врачи приступили к тестированию экзоскелета

В Новосибирске начали тестировать экзоскелет — устройство для реабилитации пациентов с травмой позвоночника. Такие конструкции изначально создавали для спасателей, военных, чтобы с легкостью бегать, ходить, прыгать, поднимать тяжести. Как робот помогает больным людям встать на ноги и что испытывает здоровый человек, примерив экзоскелет?

Источник: Вести - Новосибирск

Звук в коридоре. Врачи знают: идет пилот — так называют пациента в экзоскелете. Разработка российских ученых — сложный механизм: блок управления, тросы, стальной каркас, электродвигатель. Все команды — через пульт управления.

Анатолий Копанев, врач ЛФК Клиники НИИТО: «У каждого пациента, прежде чем поставить его в экзоскелет, мы измеряем данные (длина бедра, голени), и в зависимости от ощущений подбираем паттерны ходьбы,. Если по-русски — стереотип походки».

Иван шесть лет назад попал в страшную аварию — мотоцикл, на котором ехал, перевернулся. Рассказывает — в первые минуты даже не осознал, что сломал позвоночник. Все эти годы — в коляске. В НИИТО — впервые пошёл, пока — при помощи робота.

Иван Бобков, пациент НИИТО, пилот-испытатель экзоскелета: «Ощущение здоровские, конечно! Движения хоть и пассивные, но мышцы всё равно работают» — «Что самое трудное? Что сложнее всего дается?» — «Поначалу — скоординироваться, начать правильно ходить, переносить вес».

Тело — в вертикальном положении, и это главное. Все органы — на своих местах, нормализуется кровоснабжение, работают мышцы. Плюс это еще мощная эмоциональная и социальная реабилитация — теперь не нужно смотреть на окружающих снизу вверх.

Оксана Шелякина, руководитель отделения восстановительного лечения НИИТО: «Если человек не имеет мотивации, не желает двигаться вперед, он становится зависимым от окружающих. А наша задача — сделать его максимально самостоятельным».

Здоровому человеку сложно оценить эффективность устройства, его удобство, но можно понять, как оно работает. Итак, длина бедра, голени…

Татьяна Моноенко, корреспондент: «Самое сложное, говорят врачи, — это настроить экзоскелет под конкретного пациента. Движение — с левой ноги. Три звуковых сигнала. «Старт». Шаги на месте. Понимаешь, что всю работу за тебя делает скелет, ты только подчиняешься. Тяжесть конструкции — а это 20 килограммов — не ощущаешь. А теперь — вперед. Думаете, пошла? Нет. Оказывается, меня несли. Не так просто освоить «костюм Железного человека».

До конца года курс реабилитации пройдут 20 пациентов, около сотни — в следующем году. Специалисты НИИТО оценят эффективность устройства и примут решение о внедрении его в широкую практику создания моделей для домашнего использования. Всё — в рамках госгарантий, более того, в планах — производство экзоскелета у нас, в Новосибирске, на базе Медпромпарка.

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