ВИЧ-инфекцией ежедневно заражаются 12 жителей Южного Урала — Минздрав
Челябинцам предлагают пройти бесплатное тестирование на ВИЧ.
Челябинцам предлагают пройти бесплатное тестирование на ВИЧ.
12 человек в день в среднем заражаются
«На Южном Урале насчитывается более 38 тыс. людей, живущих с ВИЧ. В последние годы пациентами областного
Врачи отмечают, что важно узнать диагноз как можно раньше. До 26 ноября включительно жители Челябинска могут бесплатно и анонимно пройти
Напомним, накануне рэпер Гнойный на своём концерте назвал Челябинск столицей СПИДа. Власти региона попросили извинений от исполнителя.