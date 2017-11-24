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14:53 (мск), источник: АиФ Челябинск

ВИЧ-инфекцией ежедневно заражаются 12 жителей Южного Урала — Минздрав

Челябинцам предлагают пройти бесплатное тестирование на ВИЧ.

12 человек в день в среднем заражаются ВИЧ-инфекцией в Челябинской области, а в целом по России — 10 человек в час, сообщили «АиФ-Челябинск» в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

«На Южном Урале насчитывается более 38 тыс. людей, живущих с ВИЧ. В последние годы пациентами областного СПИД-центра всё чаще становятся социально благополучные жители региона. Большинство из них продолжают полноценно жить, получая квалифицированную помощь», — отметили в минздраве.

Врачи отмечают, что важно узнать диагноз как можно раньше. До 26 ноября включительно жители Челябинска могут бесплатно и анонимно пройти экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию. За три дня процедуру прошли уже 436 человек.

Напомним, накануне рэпер Гнойный на своём концерте назвал Челябинск столицей СПИДа. Власти региона попросили извинений от исполнителя.

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