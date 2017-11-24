На Южном Урале антитеррористический комитет проведет учения «Метель-2017»
В Сатке пройдут антитеррористические учения «Метель — 2017». Проведение
В Сатке пройдут антитеррористические учения «Метель — 2017». Проведение
«В рамках учений будут отработаны действия сотрудников и военнослужащих силовых структур по выполнению мероприятий контртеррористической операции по пресечению террористического акта на объектах ГУФСИН России по Челябинской области. В процессе учения будет оценена слаженность взаимодействующих структур по обезвреживанию террористов, ликвидации угроз безопасности личности, обществу и государству, возникших в результате совершения террористического акта, а также минимизации их последствий», — добавили в ФСБ.
В антитеррористическом учении примут участие региональные управления ФСБ, МВД, ФСИН, Росгвардии, МЧС, оперативные группы и антитеррористические комиссии Саткинского муниципального района, военный комиссариат Сатки.