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14:51 (мск), источник: Nakanune.ru

На Южном Урале антитеррористический комитет проведет учения «Метель-2017»

В Сатке пройдут антитеррористические учения «Метель — 2017». Проведение командно-штабных учений запланировано с 27 по 29 ноября, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области.

«В рамках учений будут отработаны действия сотрудников и военнослужащих силовых структур по выполнению мероприятий контртеррористической операции по пресечению террористического акта на объектах ГУФСИН России по Челябинской области. В процессе учения будет оценена слаженность взаимодействующих структур по обезвреживанию террористов, ликвидации угроз безопасности личности, обществу и государству, возникших в результате совершения террористического акта, а также минимизации их последствий», — добавили в ФСБ.

В антитеррористическом учении примут участие региональные управления ФСБ, МВД, ФСИН, Росгвардии, МЧС, оперативные группы и антитеррористические комиссии Саткинского муниципального района, военный комиссариат Сатки.

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