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14:44 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе вандалы похитили решетки ливневок

Инцидент произошел в центре города.

В Уфе снова активизировались вандалы. Сегодня, 24 ноября, сотрудники коммунальных служб обнаружили отсутствие решеток ливневого коллектора.

Вандалы выломали и выкрали важные элементы: дождеприёмные решётки, которые выполняют роль первичных фильтров и не пропускают крупный мусор, а также ветки в систему городской ливневой канализации.

— Все материалы и свидетельства по факту кражи решёток вместе с заявлением переданы в правоохранительные органы, — сообщает администрация Уфы.

Городские службы призывают жителей и гостей столицы бережно относиться к составляющим городской инфраструктуры.

Напомним, вчера, 23 ноября, вандалы буквально разгромили парк Якутова, где недавно делали ремонт.

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