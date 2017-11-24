В Уфе вандалы похитили решетки ливневок
Инцидент произошел в центре города.
Инцидент произошел в центре города.
В Уфе снова активизировались вандалы. Сегодня, 24 ноября, сотрудники коммунальных служб обнаружили отсутствие решеток ливневого коллектора.
Вандалы выломали и выкрали важные элементы: дождеприёмные решётки, которые выполняют роль первичных фильтров и не пропускают крупный мусор, а также ветки в систему городской ливневой канализации.
— Все материалы и свидетельства по факту кражи решёток вместе с заявлением переданы в правоохранительные органы, — сообщает администрация Уфы.
Городские службы призывают жителей и гостей столицы бережно относиться к составляющим городской инфраструктуры.
Напомним, вчера, 23 ноября, вандалы буквально разгромили парк Якутова, где недавно делали ремонт.