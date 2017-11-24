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14:41 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Количество стоянок для катеров и яхт в Петербурге увеличат

Судам не хватает места на «зимовку».

Источник: Аргументы и факты

Петербургские депутаты хотят увеличить в городе количество мест для парковки маломерных судов, сообщает Росбалт. Соответствующие поправки будут внесены в законы в сфере водного транспорта профильным комитетом.

По мнению парламентариев, из-за сокращения стояночных мест для яхт и катеров судам негде «зимовать». «Только за последние годы в Петербурге были закрыты порядка 10 водно-моторных клубов. На их месте зачастую появляется элитное жилье», — отметил глава комитета по законодательству Денис Четырбок.

Также депутат добавил, что причалы в Петербурге используются неэффективно: из 54 зарегистрированных понтонов задействуются только 16.

Поправки в закон будут подготовлены к 1 февраля 2018 года.

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