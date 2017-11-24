Количество стоянок для катеров и яхт в Петербурге увеличат
Судам не хватает места на «зимовку».
Судам не хватает места на «зимовку».
Петербургские депутаты хотят увеличить в городе количество мест для парковки маломерных судов, сообщает Росбалт. Соответствующие поправки будут внесены в законы в сфере водного транспорта профильным комитетом.
По мнению парламентариев,
Также депутат добавил, что причалы в Петербурге используются неэффективно: из 54 зарегистрированных понтонов задействуются только 16.
Поправки в закон будут подготовлены к 1 февраля 2018 года.