Нижегородскому цирку присвоят имя Маргариты Назаровой 3 декабря 2017 года

Нижегородскому цирку 3 декабря 2017 года будет присвоено имя Маргариты Назаровой. Изначально планировалось, что официальная церемония пройдет 26 ноября — в день рождения великой дрессировщицы, но дату перенесли. Об этом сообщила директор цирка Инна Ванькина в эфире радио «Комсомольская правда».

— Это очень важное событие для нас, — призналась «КП"-НН» Инна Ванькина. — Его анонсировали уже два года назад. Это был очень длинный бюрократический путь: необходимо было получить все разрешения и согласования. Нам очень хотелось, чтобы имя великой дрессировщицы не было забыто. Лично для меня это колоссальное событие, а для города, я считаю, это очень правильное историческое мероприятие.

Инициатором присвоения цирку имени Маргариты Назаровой стал известный дрессировщик, художественный руководитель Нижегородского цирка народный артист России Михаил Багдасаров. Он начинал свою деятельность под руководством Маргариты Петровны.

— Я был совсем мальчишкой, мне было тогда 13 лет, — вспоминает Михаил Багдасаров в эфире радио «Комсомольская правда» — Нижний Новгород. — В бакинском цирке тигры случайно вышли на свободу, и я помог униформистам загнать хищников в клетки. После этого Маргарита Петровна мне сказала: 18 лет исполнится — я тебя возьму к себе работать. Так все и случилось. Я проработал долгие годы.

По словам Михаила Багдасарова, со временем Назарова «сделала из него человека».

— Были такие представления, что работали в районах и собирали аншлаги на стадионах: это был Дзержинск, Ковернино, Большемурашкинский район — куда только мы не ездили с тиграми! — рассказывает дрессировщик. — Последний аттракцион, который подготовила Маргарита Назарова, мы репетировали с 67 по 69 год. Тигры, львы, лошади медведи в одном манеже. Постановщиком был супруг Назаровой Константин Константиновский.

Маргарита Назарова стала кумиром целого поколения после громкого успеха кинофильма «Полосатый рейс» и навсегда поменяла отношение зрителей к цирку.

Последние годы жизни Маргарита Петровна провела в Нижнем Новгороде, где умерла в возрасте 78 лет. На ее похороны в Нижний из-за границы прилетал ее сын Алексей Константиновский — тоже дрессировщик, как и мать с отцом.