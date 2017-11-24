Новое здание Автозаводского районного суда открыли в Нижнем Новгороде 24 ноября

Как информирует объединённая пресс-служба (ОПС) судов общей юрисдикции Нижегородской области, общая площадь здания на пр. Октября составляет более 6,2 тыс. кв. м. В нем 25 залов судебных заседаний, один из них оборудован для рассмотрения уголовных дел с участием присяжных заседателей. Каждый зал оснащен совещательной комнатой судьи, некоторые еще и комнатами свидетелей.

Здание оборудовано общественной приемной, двумя лифтовыми шахтами (с 1 по 5 этаж), пандусом и комнатой для людей с ограниченными возможностями.

Реконструкция здания была проведена в рамках федеральной целевой программы «Развитие судебной системы в 2013—2020 годах».

В церемонии открытия принял участие председатель Нижегородского областного суда Анатолий Бондар.

Поздравляя коллектив суда и жителей района, Анатолий Бондар отметил, что процесс реконструкции был долгим и сложным, однако сейчас можно гордиться теми условиями, в которых отправляется правосудие.

Также выступил врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин. В приветственном слове он заявил, что строительство зданий судов в Нижнем Новгороде не осуществлялось с 1974 года.