Новое здание Автозаводского районного суда открыли в Нижнем Новгороде 24 ноября
Нижний Новгород. 24 ноября.
Нижний Новгород. 24 ноября.
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Здание оборудовано общественной приемной, двумя лифтовыми шахтами (с 1 по 5 этаж), пандусом и комнатой для людей с ограниченными возможностями.
Реконструкция здания была проведена в рамках федеральной целевой программы «Развитие судебной системы в 2013—2020 годах».
В церемонии открытия принял участие председатель Нижегородского областного суда Анатолий Бондар.
Поздравляя коллектив суда и жителей района, Анатолий Бондар отметил, что процесс реконструкции был долгим и сложным, однако сейчас можно гордиться теми условиями, в которых отправляется правосудие.
Также выступил врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин. В приветственном слове он заявил, что строительство зданий судов в Нижнем Новгороде не осуществлялось с 1974 года.
В настоящее время строительство и реконструкция зданий судов региона ведется очень активно, отметил Глеб Никитин, он выразил личную благодарность за это Анатолию Бондару.