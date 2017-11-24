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14:37 (мск), источник: НТА-Приволжье

Новое здание Автозаводского районного суда открыли в Нижнем Новгороде 24 ноября

Нижний Новгород. 24 ноября. НТА-Приволжье — Новое здание Автозаводского районного суда открыли в Нижнем Новгороде 24 ноября.

Как информирует объединённая пресс-служба (ОПС) судов общей юрисдикции Нижегородской области, общая площадь здания на пр. Октября составляет более 6,2 тыс. кв. м. В нем 25 залов судебных заседаний, один из них оборудован для рассмотрения уголовных дел с участием присяжных заседателей. Каждый зал оснащен совещательной комнатой судьи, некоторые еще и комнатами свидетелей.

Здание оборудовано общественной приемной, двумя лифтовыми шахтами (с 1 по 5 этаж), пандусом и комнатой для людей с ограниченными возможностями.

Реконструкция здания была проведена в рамках федеральной целевой программы «Развитие судебной системы в 2013—2020 годах».

В церемонии открытия принял участие председатель Нижегородского областного суда Анатолий Бондар.

Поздравляя коллектив суда и жителей района, Анатолий Бондар отметил, что процесс реконструкции был долгим и сложным, однако сейчас можно гордиться теми условиями, в которых отправляется правосудие.

Также выступил врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин. В приветственном слове он заявил, что строительство зданий судов в Нижнем Новгороде не осуществлялось с 1974 года.

В настоящее время строительство и реконструкция зданий судов региона ведется очень активно, отметил Глеб Никитин, он выразил личную благодарность за это Анатолию Бондару.

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