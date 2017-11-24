Предупреждение об опасном для здоровья смоге в Челябинске продлено на 3 суток

Предупреждение о загрязнении воздуха промышленными выбросами и автомобильными выхлопами в Челябинске и отдельных городах области продлено на трое суток, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации ЦГМС, в южноуральской столице неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности, способствующие накоплению в приземном слое атмосферы загрязняющих веществ, сохранятся до семи вечера понедельника, 27 ноября.

Отметим, что особый экорежим действует в Челябинской области с 20 ноября. Между тем, соответствующая информация перестала обновляться на всех сайтах, где размещалась ранее: региональных управлениях Росприроднадзора, МЧС, Минэкологии (последнее сообщение от 14 ноября), Единой дежурно-диспетчерской службы.

Как сообщает директор благотворительного экологического фонда «Моя планета» Виталий Безруков, с вечера четверга, 23 ноября, стали поступать жалобы челябинцев на присутствие в воздухе химического запаха, сильную задымленность, ухудшение самочувствия. По его данным, в областную экологическую приемную звонят жители Копейска, поселка Новосинеглазово, Ленинского и Советского районов Челябинска. «Они жалуются на запах гари с Коркинского угольного разреза», — уточнил Безруков.