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14:24 (мск), источник: СуперОмск

В Омской области построят суперсовременный музей имени Ульянова

Новое учреждение культуры планируют построить в центре города Тары.

На проектирование музея необходимо было потратить 2,7 млн рублей. Расходы взял на себя благотворительный фонд «Сибирская глубинка».

На двух этажах здания архитекторы планируют разместить экспозиционный, выставочный и кинолекционный залы, сувенирную лавку и административные помещения.

Музейный комплекс будет выполнен в современном стиле. Рядом со зданием установят памятник народному артисту М. А. Ульянову.

Отметим, что в жемчужиной Тары является Северный театр, также носящий имя этого талантливого человека. А тарчане чтят память своего земляка, прославившего сибирскую землю.

Михаил Ульянов родился 20 ноября 1927 года в селе Бергамак Муромцевского района. Затем семья переехала в Тару, где прошли детство и юность будущего актера. О театре он узнал в военные годы, когда начал ходить в детскую студию, эвакуированную в Тару. После Михаил перебрался в Омск, где посещал студию при Омском областном академическом театре. Там же начинающий актер сыграл несколько второстепенных ролей. В 1946 году Ульянов отправляется покорять столицу. И покоряет. Закончив Щукинское училище, он стал актером театра Вахтангова. Впоследствии Ульянов сыграл множество ролей на сцене и в кино, получил множество наград, среди которых звание Народный артист СССР.

Основными задачами музея станут сохранение, изучение и популяризация творческого наследия М. А. Ульянова.

Проектно-сметная документация передана на рассмотрение в ФАУ «Главгосэкспертиза России» Омской области для получения положительного заключения. На проведение экспертизы в областном бюджете в рамках государственной программы «Развитие культуры и туризма на 2014 — 2020 годы» предусмотрено 500 тыс. рублей.

Начать строительство объекта при условии софинансирования Минкультуры РФ планируется в 2018 году. По предварительным подсчетам на эти цели потребуется более 66 млн рублей.

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