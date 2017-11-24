В Омской области построят суперсовременный музей имени Ульянова

На проектирование музея необходимо было потратить 2,7 млн рублей. Расходы взял на себя благотворительный фонд «Сибирская глубинка».

На двух этажах здания архитекторы планируют разместить экспозиционный, выставочный и кинолекционный залы, сувенирную лавку и административные помещения.

Музейный комплекс будет выполнен в современном стиле. Рядом со зданием установят памятник народному артисту М. А. Ульянову.

Отметим, что в жемчужиной Тары является Северный театр, также носящий имя этого талантливого человека. А тарчане чтят память своего земляка, прославившего сибирскую землю.

Михаил Ульянов родился 20 ноября 1927 года в селе Бергамак Муромцевского района. Затем семья переехала в Тару, где прошли детство и юность будущего актера. О театре он узнал в военные годы, когда начал ходить в детскую студию, эвакуированную в Тару. После Михаил перебрался в Омск, где посещал студию при Омском областном академическом театре. Там же начинающий актер сыграл несколько второстепенных ролей. В 1946 году Ульянов отправляется покорять столицу. И покоряет. Закончив Щукинское училище, он стал актером театра Вахтангова. Впоследствии Ульянов сыграл множество ролей на сцене и в кино, получил множество наград, среди которых звание Народный артист СССР.

Основными задачами музея станут сохранение, изучение и популяризация творческого наследия М. А. Ульянова.

Проектно-сметная документация передана на рассмотрение в ФАУ «Главгосэкспертиза России» Омской области для получения положительного заключения. На проведение экспертизы в областном бюджете в рамках государственной программы «Развитие культуры и туризма на 2014 — 2020 годы» предусмотрено 500 тыс. рублей.