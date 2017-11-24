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15:40 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Вход в Михайловский замок сделают бесплатным на два дня

Экспозиции музея сможет осмотреть каждый желающий.

Вход в Михайловский замок станет свободным на два дня. Бесплатно осмотреть экспозиции музея можно будет 25 и 26 ноября.

Событие приурочено к Международному дню благотворительности. «Все что связано с культурой, должно быть бесплатно для человека, — подчеркнул лауреат главной премии Общенациональной акции “Меценат года-2017” Владимир Евтушенков. — В России всегда была сильна традиция культурного меценатства, и мы рады быть ее продолжателями».

В настоящее время в Михайловском замке проходит выставка «Москва времен Екатерины II и Павла I в картинах Жерара Делабарта». Посетители узнают, как выглядели улицы и дома на рубеже XVIII и XIX столетий, во что одевались горожане, и чем украшали быт.

Никакой дополнительной регистрации для входа в музей не требуется.

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