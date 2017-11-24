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14:32 (мск), источник: Комсомольская правда

Новая брусчатка на Большой Покровской уже начала проваливаться

По-видимому, каменная плитка оказалась не рассчитана на вес автомобилей.

Источник: Комсомольская правда

От ремонта Большой Покровской улицы многие нижегородцы, мягко говоря, не в восторге: и новый серый цвет брусчатки не всем пришелся по душе, и памятник рельсам — на любителя. Но о вкусах, как говорится, не спорят. А вот проблемы с качеством ремонта — это уже вопрос куда более серьезный.

В четверг, 23 ноября, прогуливающиеся по главной улице Нижнего горожане заметили, что брусчатка, уложенная на трамвайных путях на пересечении с улицей Октябрьской, начала проваливаться. Причем весьма стремительно — на следующее утро ям оказалось уже две. По-видимому, каменная плитка оказалась не рассчитана на вес проезжающих по ней автомобилей.

— Это просто позор, который ничем нельзя оправдать, — сокрушаются нижегородцы. — Как можно умудриться выполнить работу настолько плохо? И куда смотрели те, кто ее принимал?

— На участках мощения, уложенных с нарушением требований строительных правил, где образовались впадины, в настоящее время проводятся работы по устранению данных дефектов, — заверили «Комсомолку» в пресс-службе администрации Нижнего Новгорода. — Весь материал, предоставленный подрядной организацией, сертифицирован. Цвет и размер плит мощения выбран заказчиком. Кроме того, перед началом проведения работ образцы применяемого для мощения гранита были проверены федеральными службами на соответствие требованиям.

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