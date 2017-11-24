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14:51 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Синоптики: метеорологическая зима придет на Дон через неделю

По прогнозам синоптиков, зима в Ростовскую область придет по расписанию — в начале декабря.

Сегодня в донской столице выпали первые серьезные снежные осадки. Как рассказали в Ростовском гидрометцетре, на выходных в области также ожидается небольшой мокрый снег. Температура воздуха днем будет от +1 до -4 градусов. Ночью от минус 1 до минус 6, возможны понижения до минус 8−12.

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