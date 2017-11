Опубликованы семь худших сцен секса в литературе

В финал вышли эпизоды из произведений The 7th Function of Language Лорана Бине, The Destroyers Кристофера Боллена, Mother of Darkness Венешии Уэлби, As A God Might Be Нейла Гриффитса, The Future Won’t Be Long Джаретта Кобека, War Cry Уилбура Смита и Дэвида Черчилля и Here Comes Trouble Саймона Ро.