Опубликованы семь худших сцен секса в литературе

— А теперь я возьму тебя, — сказал Леон. Он отвел ее на ту часть пляжа, где песок был сухой. Затем он снял свое пальто и положил его на землю, а она легла на него.



— Боже! — пробормотал он, ложась на нее сверху. — Чертовски холодно. Я отморожу себе член.



Она издала тихий мурлычащий смешок: «Глупый. Почему ты не засунешь его в теплое место?