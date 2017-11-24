Прокуратура заставила районную администрацию ликвидировать четыре свалки

Как рассказала «КП-Волгоград» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Ольга Токарева, в ходе проверки прокуратура Ворошиловского района выявила четыре места несанкционированного размещения бытового и строительного мусора, веток и травы объемом более тысячи кубометров.

Свалки были выявлены на нескольких улицах района, в том числе прилегающих к жилым домам, что создавало угрозу возникновения пожаров. При этом администрация района обязана выявлять и ликвидировать эти свалки, мэрия — принимать меры пожарной безопасности, а облкомприроды — организовать работу в сфере обращения с отходами.