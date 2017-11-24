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16:25 (мск), источник: Комсомольская правда

Прокуратура заставила районную администрацию ликвидировать четыре свалки

Ворошиловский районный суд Волгограда полностью удовлетворил иск районной прокуратуры к администрациям города и района, а также облкомприроды с требованием ликвидировать несанкционированные свалки, расположенные на территории района.

Как рассказала «КП-Волгоград» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Ольга Токарева, в ходе проверки прокуратура Ворошиловского района выявила четыре места несанкционированного размещения бытового и строительного мусора, веток и травы объемом более тысячи кубометров.

Свалки были выявлены на нескольких улицах района, в том числе прилегающих к жилым домам, что создавало угрозу возникновения пожаров. При этом администрация района обязана выявлять и ликвидировать эти свалки, мэрия — принимать меры пожарной безопасности, а облкомприроды — организовать работу в сфере обращения с отходами.

Районный прокурор обратился в суд с иском ликвидировать несанкционированные свалки. Требования прокурора были удовлетворены в полном объеме.

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