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15:30 (мск), источник: Telegraf.by

Соль или сахар: Мелитина Станюта и поклонники разошлись во мнении о женщинах

Белорусская гимнастка и телеведущая Мелитина Станюта опубликовала в Instagram свою новую фотографию, которая привела в восхищение ее сторонников.

Источник: Telegraf.by

Белорусская гимнастка и телеведущая Мелитина Станюта опубликовала в Instagram свою новую фотографию, которая привела в восхищение ее сторонников.

«Женщина — как соль. Ее присутствие никто не запоминает, но ее отсутствие лишает все вкуса», — прокомментировала она ванильной цитатой свое новое фото.

При этом саму гимнастку в комментариях к фотографии назвали сахарной.

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