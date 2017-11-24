Соль или сахар: Мелитина Станюта и поклонники разошлись во мнении о женщинах

Источник: Telegraf.by

Белорусская гимнастка и телеведущая Мелитина Станюта опубликовала в Instagram свою новую фотографию, которая привела в восхищение ее сторонников.

«Женщина — как соль. Ее присутствие никто не запоминает, но ее отсутствие лишает все вкуса», — прокомментировала она ванильной цитатой свое новое фото.

При этом саму гимнастку в комментариях к фотографии назвали сахарной.