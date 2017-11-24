Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умерла актриса и певица Делла Риз
Чем опасны йогурты
Актер Федор Добронравов отреагировал на запрет посещать Украину
Создан дом, который собирается за 6 часов (фото)
«Наглость»: президент Чехии о поведении глав ДНР на его просьбу
Правила, о которых не знал: за что штрафуют туристовТо, что нам кажется обычным и пустяковым, где-то приведет к штрафу, а где-то и к тюремному сроку
14-летняя звезда детского «Голоса» впервые снялась в сериале
«Бабий бунт» с Бузовой и Барановской будет выходить на «Первом»
Новая Toyota Camry для России: первые изображения
УАЗ сделал из «Патриота» кабриолет (фото)
Луганск сотряс взрыв у завода – очевидцы сообщили подробности
Ситуация в ДНР близка к «точке невозврата» - СМИ
Как Джей Ло, Иванка Трамп и Мэрайя Кэри провели День благодарения
Бондарчук в шикарной шубе затмила всех на презентации
10-летнюю дочь Хворостовского раскритиковали в Сети – СМИ
Андрей Малахов назвал наследника в честь князя
«Ждать два года я была не готова». Монологи хозяев «вторичек»
Создан дом, который собирается за 6 часов (фото)
Фоторепортажи
12В Шанхае прошел ежегодный показ легендарной марки Victoria’s Secret
14События недели в фотографиях
15:30 (мск), источник: Комсомольская правда

Губернаторская елка пройдет в Нижнем Новгороде 26 декабря 2017 года

Глеб Никитин поддержал эту добрую традицию.

Источник: РИА "Новости"

Губернаторская елка пройдет в Нижнем Новгороде, несмотря на смену главы региона. По традиции она состоится в Нижегородском цирке 26 декабря. Об этом «Комсомольской правде» в Нижнем Новгороде заявила директор цирка Инна Ванькина.

— Мы очень рады, что Глеб Никитин обратил внимание на это событие и подержал его. 26 декабря на губернаторской елке глава региона вручит подарки победителям олимпиад, спортивных соревнований, лучшим детям нашей области. Это большое событие, — рассказала Инна Ванькина.

Также она подчеркнула, что в цирке появилась еще одна программа — «правительственная ложа».

— На цирковые представления приглашаются победители олимпиад, соревнований, конкурсов Мы сейчас плотно работаем с министерством образования. Они нам готовят информацию о лучших ребятах, и эти дети имеют возможность бесплатно посмотреть цирковое представление, — подчеркнула директор Нижегородского цирка.

Напомним, 3 декабря 2017 года Нижегородскому цирку будет официально присвоено имя Маргариты Назаровой.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Каракатицы оказались способны видеть сны
Внучка Веры Глаголевой растет точной копией своей знаменитой бабушки
При взрыве в мечети на Синае погибло 50 человек
В Сети появилось видео прибытия главы ЛНР в Россию
Медведев освободил от должности замглавы Минтранса
Один из южных регионов России столкнулся с генетической угрозой
В России разработали проект развития перевозок на дирижаблях
Ума Турман прокомментировала обвинения в адрес Харви Вайнштейна
Автовладельцы пожаловались на странные налоговые платежки
Спорт
«Зенит» и «Локомотив» выиграли свои матчи в Лиге Европы После окончания встреч тренеры и игроки дали свою оценку происшедшему и заглянули в ближайший тур РФПЛ
Авто
Автовладельцы пожаловались на странные налоговые платежки Некоторые из россиян получили уведомления о необходимости оплатить налог за давно проданные или числящиеся в угоне автомобили
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Умер актер Николай Годовиков Исполнителю роли Петрухи в знаменитом советском фильме «Белое солнце пустыни» было 67 лет
Недвижимость
«Ждать два года я была не готова». Монологи владельцев «вторичек»
Госдума предлагает уточнить понятие «обманутый дольщик»
Создан складной дом, который можно установить за 6 часов
Четыре жилых дома в Мексике повалились в котлован
Леди
6 звездных пар, которые долгое время скрывали свои отношения Тайные романы в шоу-бизнесе — не редкость. Какие звезды предпочитали хранить в секрете свои любовные похождения, читайте в нашем материале
Дети
Танцующий сын Преснякова и Подольской стал звездой соцсетей Поклонники пришли в восторг от забавного ролика с мальчиком.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь