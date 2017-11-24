Губернаторская елка пройдет в Нижнем Новгороде 26 декабря 2017 года
Глеб Никитин поддержал эту добрую традицию.
Глеб Никитин поддержал эту добрую традицию.
Губернаторская елка пройдет в Нижнем Новгороде, несмотря на смену главы региона. По традиции она состоится в Нижегородском цирке 26 декабря. Об этом «Комсомольской правде» в Нижнем Новгороде заявила директор цирка Инна Ванькина.
— Мы очень рады, что Глеб Никитин обратил внимание на это событие и подержал его. 26 декабря на губернаторской елке глава региона вручит подарки победителям олимпиад, спортивных соревнований, лучшим детям нашей области. Это большое событие, — рассказала Инна Ванькина.
Также она подчеркнула, что в цирке появилась еще одна программа — «правительственная ложа».
— На цирковые представления приглашаются победители олимпиад, соревнований, конкурсов Мы сейчас плотно работаем с министерством образования. Они нам готовят информацию о лучших ребятах, и эти дети имеют возможность бесплатно посмотреть цирковое представление, — подчеркнула директор Нижегородского цирка.
Напомним, 3 декабря 2017 года Нижегородскому цирку будет официально присвоено имя Маргариты Назаровой.