Ростов-на-Дону впервые примет участие в акции «Щедрый вторник»

Проект стал традиционным более чем в ста странах мира. Донская столица примет в нём участие впервые, благодаря художнику Валерию Хали. В этот день он представит в Донской публичной библиотеке целую выставку картин, средства от продажи которых пойдут в ростовский благотворительный фонд «ДАРИНА».

Напомним, волонтёры этого фонда уже много лет помогают больным раком детям, сотрудничают с Детским онкогематологическим центром «Областной детской больницы» и детским отделением Ростовского НИИ онкологии.

«Мы гордимся, что такой большой художник предложил нам свою помощь. Его картины станут добрым подарком, как для тех, кто их купит, так и для тех, кто получит необходимое лечение. Выставка будет работать в публичке до 10 декабря», — говорит руководитель «ДАРИНЫ» Татьяна Авдеева.

Уточним, что «Щедрый вторник» поддерживают многие деятели искусств. Например, в прошлом году в нём приняли участие режиссёр Андрей Звягинцев, телеведущий Антон Комолов, актёры Юлия Пересильд, Андрей Мерзликин, Елизавета Боярская. Они решили поддержать благотворительные организации, которые теряют доверие из-за мошенников, кризиса и политических событий.