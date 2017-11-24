Ростов-на-Дону впервые примет участие в акции «Щедрый вторник»
Ростовчанам предлагают присоединиться к международной благотворительной акции «Щедрый вторник», которая пройдёт по всей России 28 ноября.
Ростовчанам предлагают присоединиться к международной благотворительной акции «Щедрый вторник», которая пройдёт по всей России 28 ноября.
Проект стал традиционным более чем в ста странах мира. Донская столица примет в нём участие впервые, благодаря художнику Валерию Хали. В этот день он представит в Донской публичной библиотеке целую выставку картин, средства от продажи которых пойдут в ростовский благотворительный фонд «ДАРИНА».
Напомним, волонтёры этого фонда уже много лет помогают больным раком детям, сотрудничают с Детским онкогематологическим центром «Областной детской больницы» и детским отделением Ростовского НИИ онкологии.
«Мы гордимся, что такой большой художник предложил нам свою помощь. Его картины станут добрым подарком, как для тех, кто их купит, так и для тех, кто получит необходимое лечение. Выставка будет работать в публичке до 10 декабря», — говорит руководитель «ДАРИНЫ» Татьяна Авдеева.
Уточним, что «Щедрый вторник» поддерживают многие деятели искусств. Например, в прошлом году в нём приняли участие режиссёр Андрей Звягинцев, телеведущий Антон Комолов, актёры Юлия Пересильд, Андрей Мерзликин, Елизавета Боярская. Они решили поддержать благотворительные организации, которые теряют доверие
При этом спрос на волонтёрскую помощь растёт. Впрочем, для того, чтобы поддерживать культуру добрых дел совсем не обязательно быть знаменитым. Можно стать донором, собрать тёплые вещи или продукты для неимущих, провести