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17:39 (мск), источник: Моя Планета

Финская пекарня придумала хлеб из дробленых сверчков

Финская пекарня Fazer запустила в продажу первый в мире хлеб на основе муки из насекомых. Объясняем, почему изобретательные финны уверены в успехе своего продукта.

Хлеб, который выпекался на основе муки из сушеных сверчков, а также пшеничной и льняной, содержит больше белка, чем обычный. В каждой булке испеклись около 70 сверчков. Удовольствие стоит $4,72, что немного дороже пшеничного хлеба ($3,5).

Именно на белок и уповают пекари. Добывать его из насекомых, по мнению многих экологов в западных странах, гуманнее, чем использовать для этих целей животных.

В ноябре Финляндия присоединилась к Британии, Нидерландам, Бельгии, Австрии и Дании, где разрешено выращивать и продавать насекомых для употребления в пищу. Компания Fazer ждала запуска «сверчкового хлеба» с прошлого лета, пока власти Финляндии не установили соответствующее соглашение с пятью вышеперечисленными странами.

Пекари утверждают, что разницы между пшеничным хлебом и тем, что содержит тертых сверчков, никакой. Дегустаторы тоже не ощутили «привкуса» насекомых, пробуя сорта хлеба «вслепую».

Из-за недостатка сверчков в стране хлеб из насекомых пока будет продаваться только в 11 магазинах компании Fazer, которые расположены в Хельсинки. В дальнейшем планируется разместить его в 47 магазинах страны. У туристов появится еще один повод (довольно экзотический), чтобы поехать в Финляндию.

Употребление насекомых в пищу не является причудой. В прошлом году ООН подсчитала, что 2 млрд человек едят насекомых — более 1900 видов используются для приготовления пищи, передает Reuters.

В западных странах «еда из жуков» пока что набирает обороты на нишевых рынках, становясь популярной у тех, кто желает защищать окружающую среду. Из соображений, что для разведения насекомых требуется меньше ресурсов, чем для животноводства.

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