Финская пекарня придумала хлеб из дробленых сверчков
Финская пекарня Fazer запустила в продажу первый в мире хлеб на основе муки из насекомых. Объясняем, почему изобретательные финны уверены в успехе своего продукта.
Финская пекарня Fazer запустила в продажу первый в мире хлеб на основе муки из насекомых. Объясняем, почему изобретательные финны уверены в успехе своего продукта.
Хлеб, который выпекался на основе муки из сушеных сверчков, а также пшеничной и льняной, содержит больше белка, чем обычный. В каждой булке испеклись около 70 сверчков. Удовольствие стоит $4,72, что немного дороже пшеничного хлеба ($3,5).
Именно на белок и уповают пекари. Добывать его из насекомых, по мнению многих экологов в западных странах, гуманнее, чем использовать для этих целей животных.
В ноябре Финляндия присоединилась к Британии, Нидерландам, Бельгии, Австрии и Дании, где разрешено выращивать и продавать насекомых для употребления в пищу. Компания Fazer ждала запуска «сверчкового хлеба» с прошлого лета, пока власти Финляндии не установили соответствующее соглашение с пятью вышеперечисленными странами.
Пекари утверждают, что разницы между пшеничным хлебом и тем, что содержит тертых сверчков, никакой. Дегустаторы тоже не ощутили «привкуса» насекомых, пробуя сорта хлеба «вслепую».
Употребление насекомых в пищу не является причудой. В прошлом году ООН подсчитала, что 2 млрд человек едят насекомых — более 1900 видов используются для приготовления пищи, передает Reuters.
В западных странах «еда из жуков» пока что набирает обороты на нишевых рынках, становясь популярной у тех, кто желает защищать окружающую среду. Из соображений, что для разведения насекомых требуется меньше ресурсов, чем для животноводства.