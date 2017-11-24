Минздрав назвал основную причину спада рождаемости в Башкирии
Заместитель министра здравоохранения РБ Назир Мингазов представил итоги работы службы детства и родовспоможения республики.
Заместитель министра здравоохранения РБ Назир Мингазов представил итоги работы службы детства и родовспоможения республики.
На совещании руководителей службы детства и родовспоможения 24 ноября заместитель министра здравоохранения Башкирии назвал основную причину снижения рождаемости в республики, сообщает
Было отмечено, что для повышения рождаемости принимаются меры по трем ключевым направлениям: по снижению младенческой смертности, увеличению количества процедур ЭКО и снижению абортов.