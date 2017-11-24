Минздрав назвал основную причину спада рождаемости в Башкирии

На совещании руководителей службы детства и родовспоможения 24 ноября заместитель министра здравоохранения Башкирии назвал основную причину снижения рождаемости в республики, сообщает пресс-служба Минздрава РБ. По его словам, основной причиной спада рождаемости является снижение порядка на 5,5 тысяч количества женщин репродуктивного возраста: с 42 тысяч за 9 месяцев 2016 года до 36 тысяч за этот же период 2017 года.