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16:45 (мск), источник: Комсомольская правда

Елена Исинбаева переживает, что волгоградцы не берегут ее спортплощадки

Разбитые лавочки и тренажеры, исписанные краской турники, разорванная сетка вокруг, — вот такой застала Елена Исинбаева спортивную площадку, которую ее Фонд два года назад установил возле школы № 44 в Волгограде.

Конечно же, олимпийская чемпионка сильно расстроилась, застав такую картину. С болью и обидой она выложила фотографии этого «ужаса» на своей страничке в Инстаграм.

— Вот так «бережно» наши детки и подростки относятся к площадкам, которые мой фонд строит. Если бы вы знали, как тяжело найти средства на создание доступной, бесплатной, спортивной инфраструктуры, сложно найти добросовестного подрядчика. Но мы находим. Ведь это всё ради нашего будущего, наших детей. Очень обидно и реально руки опускаются. Видимо действительно никому это не надо… Печаль… — посетовала Елена.

Судя по комментариям, волгоградцам действительно стыдно за такое поведение земляков. Они всячески успокаивают спортсменку и просят не опускать руки.

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