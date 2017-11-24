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15:50 (мск), источник: Интерфакс

Россельхознадзор из-за АЧС предложил полностью истребить диких кабанов в Омской области

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU — Управление Россельхознадзора по Омской области рекомендовало министерству природных ресурсов региона активнее снижать численность диких кабанов в связи со сложной обстановкой по АЧС, сообщает пресс-служба управления.

Источник: AP 2017

«Учитывая сложную эпизоотическую обстановку по африканской чуме свиней на территории Омской области, региональный Россельхознадзор считает недостаточными проводимые министерством природных ресурсов и экологии Омской области мероприятия по снижению численности дикого кабана и проведению мониторинговых исследований на АЧС», — отмечается в сообщении.

В связи с этим Россельхознадзор рекомендовал областным властям снизить численность дикого кабана «вплоть до полной их депопуляции».

С начала года в рамках любительской и спортивной охоты добыто 218 голов этих животных. Все 113 проб биоматериала на АЧС показали отрицательный результат.

Вспышка АЧС в Омской области была зафиксирована 13 июля. Через три с лишним месяца вирус в регионе был уничтожен, режим ЧС снят. Скрининговые исследования животных в омских хозяйствах продолжаются.

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