Россельхознадзор из-за АЧС предложил полностью истребить диких кабанов в Омской области

Источник: AP 2017

«Учитывая сложную эпизоотическую обстановку по африканской чуме свиней на территории Омской области, региональный Россельхознадзор считает недостаточными проводимые министерством природных ресурсов и экологии Омской области мероприятия по снижению численности дикого кабана и проведению мониторинговых исследований на АЧС», — отмечается в сообщении.

В связи с этим Россельхознадзор рекомендовал областным властям снизить численность дикого кабана «вплоть до полной их депопуляции».

С начала года в рамках любительской и спортивной охоты добыто 218 голов этих животных. Все 113 проб биоматериала на АЧС показали отрицательный результат.