Россельхознадзор из-за АЧС предложил полностью истребить диких кабанов в Омской области

«Учитывая сложную эпизоотическую обстановку по африканской чуме свиней на территории Омской области, региональный Россельхознадзор считает недостаточными проводимые министерством природных ресурсов и экологии Омской области мероприятия по снижению численности дикого кабана и проведению мониторинговых исследований на АЧС», — отмечается в сообщении.
В связи с этим Россельхознадзор рекомендовал областным властям снизить численность дикого кабана «вплоть до полной их депопуляции».
С начала года в рамках любительской и спортивной охоты добыто 218 голов этих животных. Все 113 проб биоматериала на АЧС показали отрицательный результат.
Вспышка АЧС в Омской области была зафиксирована 13 июля. Через три с лишним месяца вирус в регионе был уничтожен, режим ЧС снят. Скрининговые исследования животных в омских хозяйствах продолжаются.