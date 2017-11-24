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16:00 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Теплоснабжение шести домов на ул. Акимова в Нижнем Новгороде восстановлено

Теплоснабжение шести домов на ул. Акимова в Нижнем Новгороде восстановлено в 13:30 24 ноября 2017 года. Об этом сообщается на сайте городского управления ГОЧС.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Напомним, что утром 24 ноября было отключено отопление в домах №№ 44, 45, 46, 47, 48, 49 по ул. Акимова, всего без центрального отопления осталось 2,5 тысячи жителей. Согласно информации, отключение производилось в связи с заменой подающего трубопровода.

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