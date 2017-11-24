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16:10 (мск), источник: N + 1

В Москве закончился эксперимент по имитации полета на Луну

В Институте медико-биологических проблем РАН в Москве закончился эксперимент SIRIUS-17 по изучению влияние изоляции и ограниченного пространства космического корабля на психологическое и физиологическое состояние экипажа во время 17-суточной имитации полета на Луну, сообщила N + 1 пресс-служба ИМБП. Он стал первым подобным экспериментом, где экипаж состоял поровну из мужчин и женщин — и по итогам «полета» оказалось, что такой состав экипажа отличается большей сплоченностью.

Перед разработчиками будущих пилотируемых миссий к другим небесным телам стоит множество проблем. В первую очередь, это создание сверхтяжелой ракеты с достаточной массой полезной нагрузки, а также решение проблем с ресурсами для поддержания жизнедеятельности экипажа.

Но существует и другая проблема — пока недостаточно изучены изменения физиологического и психологического состояния экипажа во время дальних космических полетов и долгой изоляции.
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Для изучения этих аспектов пилотируемых миссий уже проводились длительные эксперименты. Одним из самых известных и долгих экспериментов такого типа стал проект «Марс-500». Он состоял из трех этапов протяженностью 14, 105 и 520 суток, во время которых экипаж из шести человек обследовали специалисты, изучавшие его физиологическое и психологическое состояние. Только в одном из трех экспериментов принимала участие женщина. В 2015 году Институт медико-биологических проблем РАН провел восьмидневный эксперимент «Луна-2015» по имитации полета полностью женского эксперимента к Луне.

7 ноября ИМБП РАН начал новую серию экспериментов SIRIUS (Scientific International Research In Unique Terrestrial Station — международное научное исследование в уникальном наземном комплексе). Одним из ключевых отличий от аналогичных российских экспериментов, проводившихся ранее, стал смешанный экипаж из трех женщин и трех мужчин. Во время первого 17-дневного этапа, закончившегося 24 ноября, специалисты института замеряли множество показателей жизнедеятельности экипажа: микробиологические показатели, двигательную и шумовую активность, и психологическое состояние.

Источник: ГНЦ РФ ИМБП РАН

Во время эксперимента экипаж проводил имитацию полета к Луне, выход на ее орбиту и возвращение к Земле. Например, на специальном моделирующем стенде проводилась симуляция стыковки разрабатываемого корабля «Федерация» с разгонным блоком на орбите Земли и моделирование удаленного управления луноходом с помощью шлема виртуальной реальности. Помимо этого экипаж тестировал костюмы, которые будут применяться в корабле «Федерация». В последние дни экипаж был лишен сна в течение 36 часов, а также испытывал ограничения в еде.

Эксперимент по оценке операторской деятельности при выполнении ручных динамических режимов перспективного транспортного корабля «Федерация» | Источник: ГНЦ РФ ИМБП РАН

Днем 24 ноября организаторы эксперимента открыли люк жилого модуля, после чего экипаж отдал рапорт о проведенной миссии. Но на этом закончилась только активная часть эксперимента, до 5 декабря участники будут проходить фоновые обследования физиологических и психологических показателей, результаты которых будут сравниваться с аналогичными обследованиями, проведенными до начала 17-суточной изоляции.

Руководитель «психологической части» проекта, заведующий лабораторией ИМБП Вадим Гущин сказал N + 1, что делать окончательные выводы о результатах эксперимента еще рано, однако о некоторых наблюдениях можно сказать уже сейчас.

Оказалось, что степень сплоченности, уровень взаимодействия у этого экипажа была выше, чем у экипажей, состоявших только из мужчин или с одной только женщиной. Кроме того, мы обнаружили, что ряд методов психологической поддержки подходят именно женщинам: на них лучше всего влияли растения, которые выращивались на борту «корабля», их вид, запах значительно лучше влиял на них, чем на мужчин.
Вадим Гущин
Руководитель «психологической части» проекта, заведующий лабораторией ИМБП
Источник: ГНЦ РФ ИМБП РАН

Он добавил, что экипажу очень понравилась работа с тренажерами виртуальной реальности, даже во время депривации сна они охотно работали с тренажерами стыковки, дистанционного управления роботом.

Специалисты института будут обследовать не только участников полета, но и сам жилой модуль — на микробиологическое загрязнение его поверхностей. Недавно NASA также проводило изоляционный эксперимент, и выяснило, что после тридцатидневного нахождения людей в изолированном модуле в нем выросло количество некоторых видов грибов, причем часть из них считаются потенциально опасными для людей.

Во время всего эксперимента мы публиковали дневники экипажа эксперимента, в которых они подробно рассказывали о его этапах и личных впечатлениях.

Григорий Копиев

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