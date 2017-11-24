В Москве закончился эксперимент по имитации полета на Луну
В Институте
В Институте
Перед разработчиками будущих пилотируемых миссий к другим небесным телам стоит множество проблем. В первую очередь, это создание сверхтяжелой ракеты с достаточной массой полезной нагрузки, а также решение проблем с ресурсами для поддержания жизнедеятельности экипажа.
Для изучения этих аспектов пилотируемых миссий уже проводились длительные эксперименты. Одним из самых известных и долгих экспериментов такого типа стал проект «Марс-500». Он состоял из трех этапов протяженностью 14, 105 и 520 суток, во время которых экипаж из шести человек обследовали специалисты, изучавшие его физиологическое и психологическое состояние. Только в одном из трех экспериментов принимала участие женщина. В 2015 году Институт
7 ноября ИМБП РАН начал новую серию экспериментов SIRIUS (Scientific International Research In Unique Terrestrial Station — международное научное исследование в уникальном наземном комплексе). Одним из ключевых отличий от аналогичных российских экспериментов, проводившихся ранее, стал смешанный экипаж из трех женщин и трех мужчин. Во время первого 17-дневного этапа, закончившегося 24 ноября, специалисты института замеряли множество показателей жизнедеятельности экипажа: микробиологические показатели, двигательную и шумовую активность, и психологическое состояние.
Во время эксперимента экипаж проводил имитацию полета к Луне, выход на ее орбиту и возвращение к Земле. Например, на специальном моделирующем стенде проводилась симуляция стыковки разрабатываемого корабля «Федерация» с разгонным блоком на орбите Земли и моделирование удаленного управления луноходом с помощью шлема виртуальной реальности. Помимо этого экипаж тестировал костюмы, которые будут применяться в корабле «Федерация». В последние дни экипаж был лишен сна в течение 36 часов, а также испытывал ограничения в еде.
Днем 24 ноября организаторы эксперимента открыли люк жилого модуля, после чего экипаж отдал рапорт о проведенной миссии. Но на этом закончилась только активная часть эксперимента, до 5 декабря участники будут проходить фоновые обследования физиологических и психологических показателей, результаты которых будут сравниваться с аналогичными обследованиями, проведенными до начала 17-суточной изоляции.
Руководитель «психологической части» проекта, заведующий лабораторией ИМБП Вадим Гущин сказал N + 1, что делать окончательные выводы о результатах эксперимента еще рано, однако о некоторых наблюдениях можно сказать уже сейчас.
Оказалось, что степень сплоченности, уровень взаимодействия у этого экипажа была выше, чем у экипажей, состоявших только из мужчин или с одной только женщиной. Кроме того, мы обнаружили, что ряд методов психологической поддержки подходят именно женщинам: на них лучше всего влияли растения, которые выращивались на борту «корабля», их вид, запах значительно лучше влиял на них, чем на мужчин.
Он добавил, что экипажу очень понравилась работа с тренажерами виртуальной реальности, даже во время депривации сна они охотно работали с тренажерами стыковки, дистанционного управления роботом.
Специалисты института будут обследовать не только участников полета, но и сам жилой модуль — на микробиологическое загрязнение его поверхностей. Недавно NASA также проводило изоляционный эксперимент, и выяснило, что после тридцатидневного нахождения людей в изолированном модуле в нем выросло количество некоторых видов грибов, причем часть из них считаются потенциально опасными для людей.
Во время всего эксперимента мы публиковали дневники экипажа эксперимента, в которых они подробно рассказывали о его этапах и личных впечатлениях.
Григорий Копиев