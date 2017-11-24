Названы блюда предсмертного ужина Гитлера

Источник: РИА Новости

Отмечается, что женщина получила свою должность случайно, после того, как Гитлер узнал о «неарийском» происхождении предыдущего диетолога. Манциарли пишет, что не хотела работать на нацистов, однако не смогла отказаться, боясь попасть под суд.

Согласно воспоминаниям повара, Гитлер в основном придерживался диеты и не употреблял мяса, однако любил пироги, приготовлением которых занималась Манциарли.