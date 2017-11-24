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15:50 (мск), источник: РИА Новости

Названы блюда предсмертного ужина Гитлера

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Австрийский историк обнародовал письма повара Адольфа Гитлера Констанции Манциарли, в которых описываются предпочтения фюрера и его предсмертный ужин. Об этом сообщает Focus.

Источник: РИА Новости

Отмечается, что женщина получила свою должность случайно, после того, как Гитлер узнал о «неарийском» происхождении предыдущего диетолога. Манциарли пишет, что не хотела работать на нацистов, однако не смогла отказаться, боясь попасть под суд.

Согласно воспоминаниям повара, Гитлер в основном придерживался диеты и не употреблял мяса, однако любил пироги, приготовлением которых занималась Манциарли.

Сообщается также, что 30 апреля 1945 года женщину вызвали в бункер Гитлера, где распорядились приготовить ему последний ужин — яичницу и картофельное пюре. При этом Манциарли одной из первых узнала о самоубийстве фюрера, подчеркивает издание.

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