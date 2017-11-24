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17:29 (мск), источник: Вести Иркутск

Мемориальную доску погибшему в Чечне жителю Усть-Ордынского открыли в его родной школе

В первой школе посёлка Усть-Ордынского открыли мемориальную доску с именем погибшего во время командировки на Северный Кавказ сотрудника ОМОНа Сергея Русакова.

Источник: Вести Иркутск

Старший прапорщик милиции учился в этой школе. На открытии присутствовали родственники, сослуживцы и местные жители. Сергей Русаков погиб в 2009 году в Чеченской Республике. Во время выезда отряда на задание завязался бой. Боец ОМОНа получил смертельное ранение. За проявленный героизм и самоотверженность указом президента России Сергей награждён орденом Мужества посмертно.

— Был прекрасный человек. Это был хороший товарищ, спортсмен. Он неоднократно принимал участие на мероприятиях на Северном Кавказе. Выезжал в командировки порядка 4−5 раз. Награждался неоднократно от руководства управления, от командования отряда, — говорит командир ОМОН управления Росгвардии по Иркутской области Сергей Куренков.

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