В выходные синоптики прогнозируют казанцам снег и морось

Источник: Город Казань.KZN.RU

В Казани дневные и ночные температуры воздуха будут в пределах от минус 1 до 1 градуса тепла. Ветер ожидается неустойчивый слабый, на отдельных участках дорог гололедица.

В целом по республике 25 ноября минимальная температура воздуха ночью составит от 1 градуса тепла до 4 градусов ниже нуля. Днем воздух может прогреться до плюс 4. На отдельных участках дорог гололедица.