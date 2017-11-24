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16:11 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

В выходные синоптики прогнозируют казанцам снег и морось

(Город Казань KZN.RU, 24 ноября). 25 ноября в Татарстане и его столице синоптики прогнозируют небольшие осадки в виде мокрого снега и мороси, местами туман.

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Источник: Город Казань.KZN.RU

В Казани дневные и ночные температуры воздуха будут в пределах от минус 1 до 1 градуса тепла. Ветер ожидается неустойчивый слабый, на отдельных участках дорог гололедица.

В целом по республике 25 ноября минимальная температура воздуха ночью составит от 1 градуса тепла до 4 градусов ниже нуля. Днем воздух может прогреться до плюс 4. На отдельных участках дорог гололедица.

26 ноября в Татарстана ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой, мокрый снег. Ветер будет слабый, переменных направлений. Температура ночью может опускаться от 0 до минус 5, днем столбики термометров покажут от минус 2 до 1 градуса выше нуля. На дорогах местами гололедица, сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

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