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16:16 (мск), источник: Вести - Воронеж

Воронежцы высказались за сохранение озера Круглое

Активисты уверены, что особый статус поможет спасти водоём и лес в Подгорном.

Источник: Вести - Воронеж

216 человек, то есть подавляющее большинство тех, кто пришёл сегодня, 24 ноября, на общественные слушания, выступили за присвоение озеру Круглое статуса охраняемой территории. Против — 83, ещё 5 человек воздержались. Об этом сообщает корреспондент «Вести-Воронеж».

Региональный департамент природных ресурсов и экологии провёл обсуждения в селе Ямном. Напомним, попытка слить озеро произошла в ночь на 6 сентября 2016 года. Неизвестные вырыли канал, по которому вода стремительно уходила из озера в Дон. Местные жители своими силами сделали дамбу, приостановив сброс воды, но к тому времени уровень воды в озере понизился на 1−3 м.

Жители Подгорного предположили, что озеро попыталась осушить компания «Вит-Строй», чтобы освободить место под строительство домов или дороги. Однако в компании это предположение опровергли.

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ, однако в июне 2017 года приостановили его. При этом ущерб от действий неизвестных оценивается в 17 млн рублей.

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