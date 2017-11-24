Воронежцы высказались за сохранение озера Круглое

Источник: Вести - Воронеж

216 человек, то есть подавляющее большинство тех, кто пришёл сегодня, 24 ноября, на общественные слушания, выступили за присвоение озеру Круглое статуса охраняемой территории. Против — 83, ещё 5 человек воздержались. Об этом сообщает корреспондент «Вести-Воронеж».

Региональный департамент природных ресурсов и экологии провёл обсуждения в селе Ямном. Напомним, попытка слить озеро произошла в ночь на 6 сентября 2016 года. Неизвестные вырыли канал, по которому вода стремительно уходила из озера в Дон. Местные жители своими силами сделали дамбу, приостановив сброс воды, но к тому времени уровень воды в озере понизился на 1−3 м.

Жители Подгорного предположили, что озеро попыталась осушить компания «Вит-Строй», чтобы освободить место под строительство домов или дороги. Однако в компании это предположение опровергли.