Гагаузия: осколок русского мира на юге Молдавии

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Давно хотел посмотреть, что из себя представляет Гагаузия. Часто слышал от молдаван, что у них с гагаузами мало общего, и многие из них в Гагаузии даже и не были — знают только, что это где-то на юге Молдавии.

Три часа на автобусе из Кишинева, и ты в столице Гагаузии — Комрате. Первое, что бросается в глаза, — как много всего на русском. Словно попал в российскую провинцию. Русский соседствует на вывесках и знаках с гагаузским, который похож на турецкий.

В 1990-м провозглашение Гагаузской республики, в отличие от Приднестровья, обошлось без крови, и в непризнанном статусе она просуществовала четыре года. В 1994-м Гагаузия мирно вошла в состав Молдавии в качестве автономно-территориального образования (АТО), и сейчас там живут более 165 тыс. человек.

Учитывая, что народ тюркский, логично было бы найти в городе мечети. Но в самом центре Комрата стоит красивый православный храм. Знакомлюсь с прихожанами. «Внешностью да языком на турков похожи, а менталитет больше русский», — говорят они о себе.

От гагаузов можно услышать, что они единственный тюркоязычный народ, который исповедует православие. Правда, есть ещё якуты, алтайцы, чуваши, хакасы…

Турция как лидер тюркского мира активно помогает Гагаузской автономии уже много лет. Но при этом гагаузы, будучи православными, очень тепло относятся к России, помощь от которой имеет здесь большое значение.

Территория АТО — небольшая, три города да села. Управляет всем этим башкан, по-нашему глава. Несмотря на то, что целью создания автономии, было сохранение гагаузских традиций и языка, язык здесь в ходу в основном русский. Хотя официальных аж три: молдавский, русский и гагаузский.

Довольно необычно выглядит: вроде ты в Молдавии, но все говорят на русском. Здесь смотрят российское телевидение, вывески на русском, образование на русском, пресса на русском, ругаются на русском.

По-молдавски же здесь многие говорят и понимают с трудом, отчего немало проблем. Скажем, с трудоустройством или образованием в Кишиневе.

И в разговорах гагаузы дают понять, что чувствуют себя ближе к России, нежели к Молдавии.

С Россией, открывшей рынок местным экспортерам сельскохозяйственной продукции, у Гагаузии, в отличие от остальной Молдавии, и тесные экономические связи. В российских университетах есть квоты для студентов из Гагаузии.

Разумеется, можно услышать и гагаузскую речь, хотя в основном от стариков. Но сейчас по всей Гагаузии устанавливают дорожные знаки с названием городов и сел на гагаузском языке, и стали издаваться книги на гагаузском языке.

В 2016 году парламент Гагаузии, к резкой критике Кишинева, принял свой, отличный от общемолдавского Кодекс об образовании — в частности, теперь в местных школах на гагаузском языке преподают предмет «История и культура гагаузского народа».

Молдавия назвала решение незаконным, но в Гагаузии считают, что автономный статус позволяет его принять.

С работой в автономии беда. Народ занят в основном в виноделии и в сельском хозяйстве.

Если молдаване едут на заработки в Европу или в Россию, то гагаузы из-за схожести языков, устраиваются на работу также и в Турции.

Михаил Трибой — фотограф из Эстонии