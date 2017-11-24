Минэкологии Башкирии объявило режим неблагоприятных метеоусловий

Источник: Комсомольская правда

Смог над городом испугал уфимцев не на шутку: с 23 ноября в городе все разговоры сводятся к одному — с метрологической обстановкой что-то не то. Некоторые граждане сразу же написали жалобы в министерство экологии.

— В настоящее время в городах республики: Уфа, Стерлитамак, Салават, Благовещенск, Туймазы наблюдаются неблагоприятные метеорологические условия, — подтвердили в пресс-службе ведомства. — Отсутствие осадков и сильного ветра создает условия для накопления частиц пыли и всех видов вредных примесей в приземном слое атмосферы, в связи с чем, возможно ухудшение качества воздуха в районах города.

На двух постах ФГБУ «Башкирское УГМС» концентрация пыли зафиксирована на уровне до 2,6 ПДК — это превышение допустимой нормы. В одной пробе было обнаружено превышение по пыли в 1,7 раза. Поэтому на промышленных предприятиях республике вводится регулирования выбросов.

-Маловероятно, что это от выброса рутения в Челябинской области, делов том, что для конца ноября в Уфе остановилась очень нетипичная погода — тепло, сухо и без осадков, вот пыль и поднялась, — уверены эксперты.

Данные мониторинга желающие могут посмотреть на сайте ФГБУ «Башкирское УГМС».

Рекомендуемые правила поведения при таком погодном режиме: