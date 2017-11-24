Минэкологии Башкирии объявило режим неблагоприятных метеоусловий
Всему виной — отсутствие осадков и ветра.
Всему виной — отсутствие осадков и ветра.
Смог над городом испугал уфимцев не на шутку: с 23 ноября в городе все разговоры сводятся к одному — с метрологической обстановкой
— В настоящее время в городах республики: Уфа, Стерлитамак, Салават, Благовещенск, Туймазы наблюдаются неблагоприятные метеорологические условия, — подтвердили в
На двух постах ФГБУ «Башкирское УГМС» концентрация пыли зафиксирована на уровне до 2,6 ПДК — это превышение допустимой нормы. В одной пробе было обнаружено превышение по пыли в 1,7 раза. Поэтому на промышленных предприятиях республике вводится регулирования выбросов.
-Маловероятно, что это от выброса рутения в Челябинской области, делов том, что для конца ноября в Уфе остановилась очень нетипичная погода — тепло, сухо и без осадков, вот пыль и поднялась, — уверены эксперты.
Данные мониторинга желающие могут посмотреть на сайте ФГБУ «Башкирское УГМС».
Рекомендуемые правила поведения при таком погодном режиме: