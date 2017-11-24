Отцы-одиночки Крыма также могут рассчитывать на маткапитал
О том, что
О том, что
Повод: парламентарии в третьем чтении одобрили законопроект, дающий право на получение материнского капитала одиноким отцам в семьях, где мать умерла до 18 марта 2014 года. До этого момента такой возможности у
Законопроектом предусматривается право на получение мер господдержки в виде материнского капитала отцу или усыновителю ребёнка, а также детям до окончания обучения в случае смерти матери после рождения либо усыновления ею второго, третьего или последующих детей в период с 1 января 2007 года (дата вступления в силу основного закона) по 18 марта 2014 года (дата принятия Республики Крым в состав РФ).
Законодательная инициатива получила широкий отклик и поддержку на разных уровнях, поскольку принятие этого закона защищает права членов семей, где отцы самостоятельно воспитывают детей в случае смерти матери. Это ещё одно доказательство того, что для нашего государства важна судьба каждого, даже самого маленького гражданина, — отмечают в
Напомним, депутат ещё в декабре 2016 года обращался к Министру труда и социальной защиты РФ Максиму Топилину с этой проблемой. Соответствующий законопроект был разработан и принят на уровне парламента. Благодарю профильный комитет Госдумы и Правительство за оперативное рассмотрение и поддержку законопроекта. После принятия его сегодня в третьем чтении уже совсем скоро помощь от государства смогут получить те, кто до сих пор не мог реализовать своё по сути законное право — а это около 70 крымских