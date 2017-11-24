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16:10 (мск), источник: КрымPress

Отцы-одиночки Крыма также могут рассчитывать на маткапитал

О том, что отцы-одиночки Крыма отныне могут рассчитывать на получение маткапитала, сообщил депутат Госдумы РФ Андрей Козенко.

Повод: парламентарии в третьем чтении одобрили законопроект, дающий право на получение материнского капитала одиноким отцам в семьях, где мать умерла до 18 марта 2014 года. До этого момента такой возможности у мужчин-крымчан не было.

Законопроектом предусматривается право на получение мер господдержки в виде материнского капитала отцу или усыновителю ребёнка, а также детям до окончания обучения в случае смерти матери после рождения либо усыновления ею второго, третьего или последующих детей в период с 1 января 2007 года (дата вступления в силу основного закона) по 18 марта 2014 года (дата принятия Республики Крым в состав РФ).

Закон вступит в силу после одобрения Советом Федерации и подписания Президентом РФ.

Законодательная инициатива получила широкий отклик и поддержку на разных уровнях, поскольку принятие этого закона защищает права членов семей, где отцы самостоятельно воспитывают детей в случае смерти матери. Это ещё одно доказательство того, что для нашего государства важна судьба каждого, даже самого маленького гражданина, — отмечают в пресс-службе Андрей Козенко.

Напомним, депутат ещё в декабре 2016 года обращался к Министру труда и социальной защиты РФ Максиму Топилину с этой проблемой. Соответствующий законопроект был разработан и принят на уровне парламента. Благодарю профильный комитет Госдумы и Правительство за оперативное рассмотрение и поддержку законопроекта. После принятия его сегодня в третьем чтении уже совсем скоро помощь от государства смогут получить те, кто до сих пор не мог реализовать своё по сути законное право — а это около 70 крымских отцов-одиночек, воспитывающих двух и более детей, — подчёркивает Андрей Козенко.

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