Отцы-одиночки Крыма также могут рассчитывать на маткапитал

Повод: парламентарии в третьем чтении одобрили законопроект, дающий право на получение материнского капитала одиноким отцам в семьях, где мать умерла до 18 марта 2014 года. До этого момента такой возможности у мужчин-крымчан не было.

Законопроектом предусматривается право на получение мер господдержки в виде материнского капитала отцу или усыновителю ребёнка, а также детям до окончания обучения в случае смерти матери после рождения либо усыновления ею второго, третьего или последующих детей в период с 1 января 2007 года (дата вступления в силу основного закона) по 18 марта 2014 года (дата принятия Республики Крым в состав РФ).

Закон вступит в силу после одобрения Советом Федерации и подписания Президентом РФ.

Законодательная инициатива получила широкий отклик и поддержку на разных уровнях, поскольку принятие этого закона защищает права членов семей, где отцы самостоятельно воспитывают детей в случае смерти матери. Это ещё одно доказательство того, что для нашего государства важна судьба каждого, даже самого маленького гражданина, — отмечают в пресс-службе Андрей Козенко.