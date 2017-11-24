На вооружение казахстанской армии поступила новая техника

Данный тип самолета способен перелетать на максимально дальние расстояния практически по всей территории без дополнительной заправки. Самолет С-295 очень прост и практичен в эксплуатации, авиационный концерн Airbus Military создал такую модель, чтобы она могла отличаться от других самолетов своей надежностью, бесперебойностью в системе управления, экономичностью топлива, маневренностью и мобильностью при перевозке техники и личного состава. Перелет самолета С-295 из Испании в Казахстан осуществляли летчики Военно-воздушных сил Казахстана под руководством летчика первого класса, командира экипажа, подполковника Дмитрия Гроца.