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16:51 (мск), источник: Tengrinews

На вооружение казахстанской армии поступила новая техника

На авиационную базу Алматы сегодня поступил очередной военно-транспортный самолет С-295. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РК, передает Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Данный тип самолета способен перелетать на максимально дальние расстояния практически по всей территории без дополнительной заправки. Самолет С-295 очень прост и практичен в эксплуатации, авиационный концерн Airbus Military создал такую модель, чтобы она могла отличаться от других самолетов своей надежностью, бесперебойностью в системе управления, экономичностью топлива, маневренностью и мобильностью при перевозке техники и личного состава. Перелет самолета С-295 из Испании в Казахстан осуществляли летчики Военно-воздушных сил Казахстана под руководством летчика первого класса, командира экипажа, подполковника Дмитрия Гроца.

«В отличие от самолетов аналогичного класса, он способен выполнять длительные перелеты на расстояние до 5 500 километров, при этом расход топлива самолета в два раза меньше, чем у других аналогичных типов», — отметил командир экипажа подполковник Дмитрий Гроц.

Необходимо отметить, что новая авиационная техника, которая поступает на вооружение военно-транспортной авиации казахстанской армии, позволяет повысить боеспособность и мобильность, способность перевозить личный состав, вооружение и военную технику на большие расстояния.

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