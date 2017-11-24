На вооружение казахстанской армии поступила новая техника
На авиационную базу Алматы сегодня поступил очередной
На авиационную базу Алматы сегодня поступил очередной
Данный тип самолета способен перелетать на максимально дальние расстояния практически по всей территории без дополнительной заправки. Самолет С-295 очень прост и практичен в эксплуатации, авиационный концерн Airbus Military создал такую модель, чтобы она могла отличаться от других самолетов своей надежностью, бесперебойностью в системе управления, экономичностью топлива, маневренностью и мобильностью при перевозке техники и личного состава. Перелет самолета С-295 из Испании в Казахстан осуществляли летчики
«В отличие от самолетов аналогичного класса, он способен выполнять длительные перелеты на расстояние до 5 500 километров, при этом расход топлива самолета в два раза меньше, чем у других аналогичных типов», — отметил командир экипажа подполковник Дмитрий Гроц.
Необходимо отметить, что новая авиационная техника, которая поступает на вооружение