Воронежцев шокировал розовый пес, бегающий по улицам
Жители Воронежа обсуждают фотографии, на которых запечатлели пса отнюдь не естественного природного окраса. Соответствующий пост был опубликован сегодня, 24 ноября, в группе «Типичный Воронеж».
Жители Воронежа обсуждают фотографии, на которых запечатлели пса отнюдь не естественного природного окраса. Соответствующий пост был опубликован сегодня, 24 ноября, в группе «Типичный Воронеж».
Большинство пользователей возмутилось розовым цветом животного, отметив, что подобное поведение, как минимум, ужасно:
— Должен вообще мозг отсутствовать, мало того, что у них шерсть нежнее человеческого волоса (грубо говоря), так он же вылизывается еще, вся краска в организм попадает, — пользователь Аня, сообщество «Типичный Воронеж».
Однако некоторые воронежцы отметили, что, возможно, розовый цвет —
-Это одна из трех розовых собак))) я их знаю! Никто над ними не издевался!! Добрые люди вынесли им красный матрас на улицу и они на нем спят. Вот и покрасились от матраса))) их кормят и отпускают гулять по частному сектору) не переживайте, Никто над ними не издевался!! — пользователь Дмитрий, сообщество «Типичный Воронеж».
Кроме того, воронежец даже обозначил место, где обитают необычные розовые псы — «переулок Передовой на ул. Выборгская». На возражения других пользователей относительно слишком равномерного окраса воронежец ответил, что красящийся матрас лежит на улице уже второй год, за это время собаки якобы и приобрели равномерную, но неестественную окраску.