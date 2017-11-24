Воронежцев шокировал розовый пес, бегающий по улицам

Большинство пользователей возмутилось розовым цветом животного, отметив, что подобное поведение, как минимум, ужасно:

— Должен вообще мозг отсутствовать, мало того, что у них шерсть нежнее человеческого волоса (грубо говоря), так он же вылизывается еще, вся краска в организм попадает, — пользователь Аня, сообщество «Типичный Воронеж».

Однако некоторые воронежцы отметили, что, возможно, розовый цвет — все-таки не дело рук живодеров. Так, пользователь Дмитрий рассказал достаточно необычную версию возникновения подобного окраса:

-Это одна из трех розовых собак))) я их знаю! Никто над ними не издевался!! Добрые люди вынесли им красный матрас на улицу и они на нем спят. Вот и покрасились от матраса))) их кормят и отпускают гулять по частному сектору) не переживайте, Никто над ними не издевался!! — пользователь Дмитрий, сообщество «Типичный Воронеж».