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17:42 (мск), источник: 36on.ru

Воронежцев шокировал розовый пес, бегающий по улицам

Жители Воронежа обсуждают фотографии, на которых запечатлели пса отнюдь не естественного природного окраса. Соответствующий пост был опубликован сегодня, 24 ноября, в группе «Типичный Воронеж».

Большинство пользователей возмутилось розовым цветом животного, отметив, что подобное поведение, как минимум, ужасно:

— Должен вообще мозг отсутствовать, мало того, что у них шерсть нежнее человеческого волоса (грубо говоря), так он же вылизывается еще, вся краска в организм попадает, — пользователь Аня, сообщество «Типичный Воронеж».

Однако некоторые воронежцы отметили, что, возможно, розовый цвет — все-таки не дело рук живодеров. Так, пользователь Дмитрий рассказал достаточно необычную версию возникновения подобного окраса:

-Это одна из трех розовых собак))) я их знаю! Никто над ними не издевался!! Добрые люди вынесли им красный матрас на улицу и они на нем спят. Вот и покрасились от матраса))) их кормят и отпускают гулять по частному сектору) не переживайте, Никто над ними не издевался!! — пользователь Дмитрий, сообщество «Типичный Воронеж».

Кроме того, воронежец даже обозначил место, где обитают необычные розовые псы — «переулок Передовой на ул. Выборгская». На возражения других пользователей относительно слишком равномерного окраса воронежец ответил, что красящийся матрас лежит на улице уже второй год, за это время собаки якобы и приобрели равномерную, но неестественную окраску.

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