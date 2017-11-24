27 ноября в ряде домов Казани не будет света

Источник: Город Казань.KZN.RU

С 8.30 до 17.00 электричества не будет в Кировском районе по адресам: ул. Димитрова, 3, 4, 5, 7, 9, 15, ул. Приволжская, 142, 144, 146, 148, 152, 154, 158, 158а, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, ул. Степана Халтурина, 11.

С 8.00 до 17.00 свет отключат в ряде поселков Приволжского района. Так, в поселке Азамат отключение произойдет по улицам — Азамат, Благодатная, Имянле, Уныш, Хыял, Чистая. В поселке Старое Победилово по улицам — Дачная, Моложежная, Поперечно-Молодежная, 10лет Октября, Приозерная. В поселке Отары по улицам — Отарская 1-я, 2-я. В поселке Петровский по улицам — Дубровная, 40-лет Победы, Советская, Сосновая, Садовая, Сквозная, Угловая, Школьная.

С 9.00 до 18.00 света не будет в поселке Карьер Советского района по адресам: ул. Агрызская, ул. Карьерная, ул. Переселенческая, ул. Песочная, ул. Фигурная, ул. Ягодная, 6д, 8а-8л, 10а, 14а, 16а.

Кроме того, электричество выключат в ряде промышленных и административных зданий Кировского и Советского района Казани.