Под Воронежем открыли памятную доску погибшему спецназовцу ФСБ

Мемориальную доску погибшему в Ингушетии сотруднику Воронежского отдела специального назначения ФСБ России Денису Налетову установили на здании Кондрашинской общеобразовательной школы в Каширском районе в пятницу, 24 ноября. Церемония состоялась в селе Кондрашкино. На открытии таблички присутствовали близкие родственники Дениса Налетова, представители регионального УФСБ и администрации Каширского района, а также учащиеся школы, сообщила пресс-служба управления ФСБ по Воронежской области.

Капитан УФСБ по Воронежской области Денис Налетов и полковник регуправления ФСБ России Александр Богомолов погибли в перестрелке с боевиками в Назрани 24 ноября 2016 года. В городе проводили контртеррористическую операцию.