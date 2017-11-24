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17:02 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Под Воронежем открыли памятную доску погибшему спецназовцу ФСБ

Дениса Налетова убили в перестрелке с боевиками в Назрани в 2016 году.

Мемориальную доску погибшему в Ингушетии сотруднику Воронежского отдела специального назначения ФСБ России Денису Налетову установили на здании Кондрашинской общеобразовательной школы в Каширском районе в пятницу, 24 ноября. Церемония состоялась в селе Кондрашкино. На открытии таблички присутствовали близкие родственники Дениса Налетова, представители регионального УФСБ и администрации Каширского района, а также учащиеся школы, сообщила пресс-служба управления ФСБ по Воронежской области.

Капитан УФСБ по Воронежской области Денис Налетов и полковник регуправления ФСБ России Александр Богомолов погибли в перестрелке с боевиками в Назрани 24 ноября 2016 года. В городе проводили контртеррористическую операцию.

Силовиков представили к посмертным наградам по указу президента РФ Владимира Путина от 1 марта 2017 года. Дениса Налетова наградили орденом мужества. Приказом директора ФСБ России от 19 апреля 2017 года полковника Богомолова и капитана Налетова зачислили навечно в списки управления, добавила пресс-служба ведомства. Александру Богомолову присвоили звание Героя РФ за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга.

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