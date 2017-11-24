Два уголовных дела возбуждены против ГБУ «Жилищник» после проверки
Два уголовных дела было возбуждено в отношении ГБУ «Жилищник района Филевский парк» и ГБУ «Жилищник» района
Два уголовных дела было возбуждено в отношении ГБУ «Жилищник района Филевский парк» и ГБУ «Жилищник» района
Нарушения были выявлены в ходе проверки отделов ГБУ «Жилищник» в двух районах на западе Москвы.
Дорогомиловская межрайонная прокуратура города Москвы провела проверку соблюдения жилищного законодательства и законодательства о противодействии коррупции в деятельности ГБУ “Жилищник района Филевский парк” и ГБУ “Жилищник района Фили-Давыдково”, оказывающих жилищно-коммунальные услуги жителям этих районов.
В сообщении ведомства отмечается, что в период с июля 2016 года по июль 2017 года с жителей районов Филевский парк и
Ранее, портал iz.ru сообщал о том, что многомиллионное хищение денег у жителей столичных районов Филевский парк и