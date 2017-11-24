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19:03 (мск), источник: Известия

Два уголовных дела возбуждены против ГБУ «Жилищник» после проверки

Два уголовных дела было возбуждено в отношении ГБУ «Жилищник района Филевский парк» и ГБУ «Жилищник» района Фили-Давыдково по факту хищения сотрудниками обслуживающих компаний более 4 млн рублей у жителей этих районов. Уголовные дела завели по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

Источник: Известия

Нарушения были выявлены в ходе проверки отделов ГБУ «Жилищник» в двух районах на западе Москвы.

Дорогомиловская межрайонная прокуратура города Москвы провела проверку соблюдения жилищного законодательства и законодательства о противодействии коррупции в деятельности ГБУ “Жилищник района Филевский парк” и ГБУ “Жилищник района Фили-Давыдково”, оказывающих жилищно-коммунальные услуги жителям этих районов.
Сотрудник прокуратуры

В сообщении ведомства отмечается, что в период с июля 2016 года по июль 2017 года с жителей районов Филевский парк и Фили-Давыдково, где сотрудники местных отделов ГБУ «Жилищник» завышали суммы в счетах за услуги ЖКХ, которые направляли жильцам, были обманным путем взысканы более 4 млн рублей.

Ранее, портал iz.ru сообщал о том, что многомиллионное хищение денег у жителей столичных районов Филевский парк и Фили-Давыдково расследуют сотрудники правоохранительных органов Москвы.

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