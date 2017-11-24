Два уголовных дела возбуждены против ГБУ «Жилищник» после проверки

Нарушения были выявлены в ходе проверки отделов ГБУ «Жилищник» в двух районах на западе Москвы.

Дорогомиловская межрайонная прокуратура города Москвы провела проверку соблюдения жилищного законодательства и законодательства о противодействии коррупции в деятельности ГБУ “Жилищник района Филевский парк” и ГБУ “Жилищник района Фили-Давыдково”, оказывающих жилищно-коммунальные услуги жителям этих районов.