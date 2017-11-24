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17:42 (мск), источник: ЮГА.ру

В Краснодаре разработали новогоднюю концепцию под девизом «Город. Архитектура. Геометрия»

Департамент архитектуры и градостроительства администрации Краснодара разработал концепцию праздничного оформления города к Новому году и Рождеству.

«Примеры праздничного убранства объектов потребительской и социальной сферы, общественного транспорта и различных территорий города — мостов, путепроводов и остановочных павильонов, которые отражены в Новогодней концепции — 2018, помогут создать единый стиль Краснодара в канун Нового года и Рождества. Девиз разработанной концепции — “Город. Архитектура. Геометрия”. По нашему мнению, это современно и поможет подчеркнуть красоту городских пейзажей», — сказала заместитель начальника отдела городской среды департамента архитектуры и градостроительства Наталья Астахова.

Рекомендуемые к применению при оформлении объектов и территорий элементы концепции — стилизованные геометрические фигуры: шары¸ спирали, кубы. Они рекомендованы при оформлении входных групп на зданиях, фасадов, витрин, а также украшения прилегающих к объектам торговли и социальной сферы территорий. Творческая группа советует использовать светодиодные гирлянды в золотистых, серебряных, желтых и сине-голубых тонах. Новогодние деревья перед торговыми центрами и витрины рекомендуется украшать изображениями стилизованных часов и деталей часовых механизмов в золотисто-серебряных тонах.

Оформить город в соответствии с разработанной концепцией рекомендуется к середине декабря, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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