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18:14 (мск), источник: Комсомольская правда

Самку леопарда Викторию выпустят в Кавказский заповедник в середине декабря

Самка леопарда Виктория — одна из трех особей, которые были выпущены в дикую природу.

16 ноября ее обнаружили в Абхазии. Тогда с помощью жителей села Лыхны животное поймали и поместили в специально сделанную клетку. После чего транспортировали обратно в Сочи.

— Случай с Викторией показал, что местное население может правильно и оперативно реагировать на ситуацию, — сказал заместитель министра природных ресурсов и экологии России Мурад Керимов. — Нужно продолжать объяснять людям, как действовать в подобных ситуациях и как избежать их.

Сейчас хищник находится в Центре восстановления леопарда «Сочинского национального парка» на реабилитации. Под контролем главного ветеринарного врача Московского зоопарка Михаила Альшинецкого животное в ближайшие две недели пройдет обследование.

Выпустят в Кавказский биосферный заповедник Викторию не раньше середины декабря.

— Точное время и место возможного выпуска мы сообщим дополнительно, — добавили «Комсомольской правде — Кубань» специалисты.

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