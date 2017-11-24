Самку леопарда Викторию выпустят в Кавказский заповедник в середине декабря
Самка леопарда Виктория — одна из трех особей, которые были выпущены в дикую природу.
Самка леопарда Виктория — одна из трех особей, которые были выпущены в дикую природу.
16 ноября ее обнаружили в Абхазии. Тогда с помощью жителей села Лыхны животное поймали и поместили в специально сделанную клетку. После чего транспортировали обратно в Сочи.
— Случай с Викторией показал, что местное население может правильно и оперативно реагировать на ситуацию, — сказал заместитель министра природных ресурсов и экологии России Мурад Керимов. — Нужно продолжать объяснять людям, как действовать в подобных ситуациях и как избежать их.
Сейчас хищник находится в Центре восстановления леопарда «Сочинского национального парка» на реабилитации. Под контролем главного ветеринарного врача Московского зоопарка Михаила Альшинецкого животное в ближайшие две недели пройдет обследование.
Выпустят в Кавказский биосферный заповедник Викторию не раньше середины декабря.
— Точное время и место возможного выпуска мы сообщим дополнительно, — добавили «Комсомольской правде — Кубань» специалисты.