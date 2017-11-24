Ярмарка одежды, обуви и текстиля Минпромторга пройдет в Нижнем Новгороде
Вторая Всероссийская ярмарка одежды, обуви и текстиля Минпромторга России стартует первого декабря в Нижнем Новгород, сообщил на
Вторая Всероссийская ярмарка одежды, обуви и текстиля Минпромторга России стартует первого декабря в Нижнем Новгород, сообщил на
«Как вы знаете, в конце сентября в
По его словам, Минпромторг рассматривает ярмарки и торговые фестивали как активный и эффективный канал налаживания сбыта для российских производителей.
«Это уникальная возможность продемонстрировать как нашим гражданам, так и баерам, профессионалам индустрии, те возможности, которые существуют у российских предприятий, показать молодых талантливых дизайнеров», — отметил замглавы ведомства.
Он добавил, что еще один новый формат торговли, который обсуждается совместно с регионами, — это выездные
«Пока не буду называть конкретные площадки. Один из вариантов, который мы сейчас обдумываем — это организация таких торговых точек в периоды проведения крупных международных форумов. В мировых столицах моды, таких как Милан, Париж, Рим и Берлин, небольшие уличные магазины и ярмарки одежды успешно соседствуют с известными брендами. Так что для иностранных гостей это будет вполне понятный и удобный формат», — заключил Евтухов.