Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Актёр Добронравов прокомментировал обращение Зеленского к СБУ
Чем опасны йогурты
Названа причина падения цен на курицу в магазинах
В России могут ввести налог на смерть
«Наглость»: президент Чехии о поведении глав ДНР на его просьбу
Правила, о которых не знал: за что штрафуют туристовТо, что нам кажется обычным и пустяковым, где-то приведет к штрафу, а где-то и к тюремному сроку
Актёр Добронравов прокомментировал обращение Зеленского к СБУ
СМИ: Путин уронил стул Эрдогана (видео)
На продажу выставлен идеальный Opel «из анекдота»
Lamborghini Urus показал внедорожный характер
США не смогли перехватить неопознанный аппарат в небе - СМИ
Луганск сотряс мощный взрыв – очевидцы о деталях
Глюк’oZa удивила поклонников новой прической (фото)
Джим Керри откровенно рассказал о своей депрессии
10-летнюю дочь Хворостовского раскритиковали в Сети – СМИ
Андрей Малахов назвал наследника в честь князя
За ВНЖ в Латвии теперь придется заплатить
В Подмосковье построят платные ж/д переезды
Фоторепортажи
12Землетрясение на границе Ирака и Иран
8Центр Луганска перекрыли вооруженные люди
17:25 (мск), источник: РИА Новости

Ярмарка одежды, обуви и текстиля Минпромторга пройдет в Нижнем Новгороде

Вторая Всероссийская ярмарка одежды, обуви и текстиля Минпромторга России стартует первого декабря в Нижнем Новгород, сообщил на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

Источник: РИА Новости

«Как вы знаете, в конце сентября в Санкт-Петербурге мы провели Первую ярмарку одежды, обуви и текстиля, которая показала неплохой результат. Уже на следующей неделе — 1 декабря — в Нижнем Новгороде стартует наша вторая аналогичная ярмарка, где соберется уже порядка 60 российских производителей», — сказал Евтухов.

По его словам, Минпромторг рассматривает ярмарки и торговые фестивали как активный и эффективный канал налаживания сбыта для российских производителей.

«Это уникальная возможность продемонстрировать как нашим гражданам, так и баерам, профессионалам индустрии, те возможности, которые существуют у российских предприятий, показать молодых талантливых дизайнеров», — отметил замглавы ведомства.

Он добавил, что еще один новый формат торговли, который обсуждается совместно с регионами, — это выездные магазины-витрины, где будут демонстрироваться и продаваться лучшие коллекции российских дизайнеров и производителей.

«Пока не буду называть конкретные площадки. Один из вариантов, который мы сейчас обдумываем — это организация таких торговых точек в периоды проведения крупных международных форумов. В мировых столицах моды, таких как Милан, Париж, Рим и Берлин, небольшие уличные магазины и ярмарки одежды успешно соседствуют с известными брендами. Так что для иностранных гостей это будет вполне понятный и удобный формат», — заключил Евтухов.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Ярмарка одежды, обуви и текстиля Минпромторга пройдет в Нижнем Новгороде
В Нижегородской области открылся музей матрешки
Число жертв теракта в Египте возросло до 155
Россия потеряла первое место в медальном зачете Олимпиады в Сочи
Медведев освободил от должности замглавы Минтранса
Анатолий Чубайс дал показания в суде
В России будут развивать региональные перевозки на дирижаблях
Банк России рассказал о будущем золотого запаса
Автовладельцы пожаловались на странные налоговые платежки
Спорт
«Зенит» и «Локомотив» выиграли свои матчи в Лиге Европы После окончания встреч тренеры и игроки дали свою оценку происшедшему и заглянули в ближайший тур РФПЛ
Авто
Водитель три раза отследил угнанную машину, но не смог ее вернуть Мужчина уверяет, что стал жертвой бездействия сотрудников правоохранительных органов сразу в нескольких городах
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Умер актер Николай Годовиков Исполнителю роли Петрухи в знаменитом советском фильме «Белое солнце пустыни» было 67 лет
Недвижимость
«Ждать два года я была не готова». Монологи владельцев «вторичек»
Вещи из шоу-рума реновации отдали старикам и сиротам
Создан складной дом, который можно установить за 6 часов
Госдума предлагает уточнить понятие «обманутый дольщик»
Леди
6 звездных пар, которые долгое время скрывали свои отношения Тайные романы в шоу-бизнесе — не редкость. Какие звезды предпочитали хранить в секрете свои любовные похождения, читайте в нашем материале
Дети
Танцующий сын Преснякова и Подольской стал звездой соцсетей Поклонники пришли в восторг от забавного ролика с мальчиком.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь