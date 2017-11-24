Ярмарка одежды, обуви и текстиля Минпромторга пройдет в Нижнем Новгороде

Источник: РИА Новости

«Как вы знаете, в конце сентября в Санкт-Петербурге мы провели Первую ярмарку одежды, обуви и текстиля, которая показала неплохой результат. Уже на следующей неделе — 1 декабря — в Нижнем Новгороде стартует наша вторая аналогичная ярмарка, где соберется уже порядка 60 российских производителей», — сказал Евтухов.

По его словам, Минпромторг рассматривает ярмарки и торговые фестивали как активный и эффективный канал налаживания сбыта для российских производителей.

«Это уникальная возможность продемонстрировать как нашим гражданам, так и баерам, профессионалам индустрии, те возможности, которые существуют у российских предприятий, показать молодых талантливых дизайнеров», — отметил замглавы ведомства.

Он добавил, что еще один новый формат торговли, который обсуждается совместно с регионами, — это выездные магазины-витрины, где будут демонстрироваться и продаваться лучшие коллекции российских дизайнеров и производителей.