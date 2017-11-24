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17:33 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

10 улиц Петербурга из Советских превратятся в Рождественские

Инициативу одобрила топонимическая комиссия города.

Источник: Аргументы и факты

24 ноября в Петербурге топонимическая комиссия приняла решение о переименовании нескольких улиц. Решено было вернуть исторические названия десяти Советским улицам. Об этом сообщил депутат ЗакСа Борис Вишневский.

Вероятнее всего улицы станут Рождественскими. Однако окончательное решение принимает Георгий Полтавченко.

Не всем депутатам идея пришла по вкусу. Члены партии КПРФ были возмущены. «Ольга Архиповна Ходунова билась, как лев, обвиняя комиссию в антисоветском поведении. Стыдила тем, что советская власть дала им образование и ученые степени. Однако к ее мнению не прислушались. Решено, что будет 10 Рождественских улиц вместо Советских. Однако на комиссии сказали, что в Петербурге и пригородах около 40 улиц и переулков и проспектов носят название Советских, поэтому после переименования еще много останется», — сообщил яблочник Вишневский.

Кроме прочего комиссия поддержала инициативу о возвращении Красноборскому переулку исторического названия Рождественский.

Отметим, что площадь Восстания оставит за собой название.

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