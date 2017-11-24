10 улиц Петербурга из Советских превратятся в Рождественские

Не всем депутатам идея пришла по вкусу. Члены партии КПРФ были возмущены. «Ольга Архиповна Ходунова билась, как лев, обвиняя комиссию в антисоветском поведении. Стыдила тем, что советская власть дала им образование и ученые степени. Однако к ее мнению не прислушались. Решено, что будет 10 Рождественских улиц вместо Советских. Однако на комиссии сказали, что в Петербурге и пригородах около 40 улиц и переулков и проспектов носят название Советских, поэтому после переименования еще много останется», — сообщил яблочник Вишневский.