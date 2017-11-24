В Сочи стартует акция «Одень друга» по защите пальм от холодов
В Сочи стартует акция по защите теплолюбивых растений «Одень друга».
В Сочи стартует акция по защите теплолюбивых растений «Одень друга».
«Мы призываем горожан помочь обвязать деревья и кустарники, сделать ярнбомбинг — вязание для улиц», — рассказали порталу Юга.ру в Центре прикладной урбанистики Сочи.
Место поведения акции — парк имени 80-летия Краснодарского края в микрорайоне Макаренко.
Параллельно здесь же пройдет экоакция «Посади друга» с установкой именных табличек. Собираются посадить кизильник, гибискус, аукубу, магонию, падуб, жимолость и другие растения.
По информации управления по охране окружающей среды и лесопарковому хозяйству городской мэрии, в Центральном районе Сочи растет более 2 тыс. пальм. Зимой они будут укрыты или обвязаны, чтобы сохранить от низких температур точку роста дерева.
Всего на территории Большого Сочи растет 6,5 тыс. пальм и других теплолюбивых растений.