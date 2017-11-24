Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Актёр Добронравов прокомментировал обращение Зеленского к СБУ
Картофель: чем вреден продукт, который вы едите каждый день
Семья Хворостовского обратилась к его поклонникам с просьбой
Летевший в Германию самолет экстренно сел из-за состояния пилота
Медведев уволил зятя Ельцина
Пересадка головы: россиянин верит в итальянского хирурга Спиридонов прокомментировал первую удачную пересадку головы человека
Актёр Добронравов прокомментировал обращение Зеленского к СБУ
СМИ: Путин уронил стул Эрдогана (видео)
Новая Toyota Camry для России: первые изображения
УАЗ сделал из «Патриота» кабриолет (фото)
Луганск сотряс взрыв у завода – очевидцы сообщили подробности
Ситуация в ДНР близка к «точке невозврата» - СМИ
Как Джей Ло, Иванка Трамп и Мэрайя Кэри провели День благодарения
Бондарчук в шикарной шубе затмила всех на презентации
10-летнюю дочь Хворостовского раскритиковали в Сети – СМИ
Андрей Малахов назвал наследника в честь князя
«Ждать два года я была не готова». Монологи хозяев «вторичек»
Создан дом, который собирается за 6 часов (фото)
Фоторепортажи
12Землетрясение на границе Ирака и Иран
8Центр Луганска перекрыли вооруженные люди
17:34 (мск), источник: РИА "Воронеж"

ГИБДД оштрафовала воронежских водителей на 1,5 млрд рублей с начала года

Профилактику аварийности на дорогах обсудили в облдуме.

Источник: РИА "Воронеж"

За 10 месяцев 2017 года в сфере безопасности дорожного движения Воронежа и области наложено штрафов на 1,5 млрд рублей, из которых 1,1 млрд рублей уже взыскано. Такие цифры назвал начальник регуправления ГИБДД Евгений Шаталов на заседании областной комиссии по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения в четверг, 23 ноября. Заседание прошло в здании Воронежской облдумы.

С января по октябрь 2017 года сотрудники госавтоинспекции региона задержали более 8,5 тыс. пьяных водителей. Всего за этот время пресечено более 2,3 млн административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения.

За 10 месяцев зарегистрировано 2,5 тыс. ДТП, что меньше, чем за аналогичный период 2016 года. Евгений Шаталов отметил, что тенденция к снижению аварийности сохраняется третий год подряд. В целом регион достигает прогнозируемых значений федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения на период 2013—2020 годов.

Участники совещания также заслушали информацию о состоянии пешеходных переходов возле школ Воронежа.

— Депутаты Воронежской областной Думы предложили провести в муниципальных районах ревизию объектов, связанных с обеспечением безопасности дорожного движения, особенно рядом с детскими учреждениями и местами массового скопления людей. Мы считаем, что необходимо инвентаризировать список недочетов на всей территории области и выявить первоочередные, чтобы в следующем году точечно работать над проблемами, — рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетесов.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Ученый из Воронежа стал кандидатом на участие во всероссийском Science Slam Nano
Число жертв теракта в Египте возросло до 155
Россия потеряла первое место в медальном зачете Олимпиады в Сочи
Медведев освободил от должности замглавы Минтранса
Чубайс в суде дал показания в защиту экс-главы «Роснано»
В России будут развивать региональные перевозки на дирижаблях
Банк России рассказал о будущем золотого запаса
Автовладельцы пожаловались на странные налоговые платежки
Спорт
«Зенит» и «Локомотив» выиграли свои матчи в Лиге Европы После окончания встреч тренеры и игроки дали свою оценку происшедшему и заглянули в ближайший тур РФПЛ
Авто
Водитель три раза отследил угнанную машину, но не смог ее вернуть Мужчина уверяет, что стал жертвой бездействия сотрудников правоохранительных органов сразу в нескольких городах
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Умер актер Николай Годовиков Исполнителю роли Петрухи в знаменитом советском фильме «Белое солнце пустыни» было 67 лет
Недвижимость
«Ждать два года я была не готова». Монологи владельцев «вторичек»
Вещи из шоу-рума реновации отдали старикам и сиротам
Создан складной дом, который можно установить за 6 часов
Госдума предлагает уточнить понятие «обманутый дольщик»
Леди
6 звездных пар, которые долгое время скрывали свои отношения Тайные романы в шоу-бизнесе — не редкость. Какие звезды предпочитали хранить в секрете свои любовные похождения, читайте в нашем материале
Дети
Танцующий сын Преснякова и Подольской стал звездой соцсетей Поклонники пришли в восторг от забавного ролика с мальчиком.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь