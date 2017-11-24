ГИБДД оштрафовала воронежских водителей на 1,5 млрд рублей с начала года

Источник: РИА "Воронеж"

За 10 месяцев 2017 года в сфере безопасности дорожного движения Воронежа и области наложено штрафов на 1,5 млрд рублей, из которых 1,1 млрд рублей уже взыскано. Такие цифры назвал начальник регуправления ГИБДД Евгений Шаталов на заседании областной комиссии по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения в четверг, 23 ноября. Заседание прошло в здании Воронежской облдумы.

С января по октябрь 2017 года сотрудники госавтоинспекции региона задержали более 8,5 тыс. пьяных водителей. Всего за этот время пресечено более 2,3 млн административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения.

За 10 месяцев зарегистрировано 2,5 тыс. ДТП, что меньше, чем за аналогичный период 2016 года. Евгений Шаталов отметил, что тенденция к снижению аварийности сохраняется третий год подряд. В целом регион достигает прогнозируемых значений федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения на период 2013—2020 годов.

Участники совещания также заслушали информацию о состоянии пешеходных переходов возле школ Воронежа.