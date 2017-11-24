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18:36 (мск), источник: РИАМО

Собянин рассказал о своих любимых местах в Москве

РИАМО — 24 ноя. Мэр столицы Сергей Собянин перечислил свои любимые места в Москве и рассказал об их недавнем прошлом, об этом градоначальник написал на своем персональном сайте.

Источник: РИА "Новости"

Собянин отметил, что Москва — активный, динамичный город, в котором за последние 100 лет произошли кардинальные перемены. Вокруг исторической части появились жилые районы. промзоны и магистрали, но в самом историческом центре были снесены целые кварталы, расширились и кардинально изменили свой облик многие улицы.

Но без старинных московских улочек невозможно понять и прочувствовать Москву. Есть места, которые открывают город. Малая Бронная, Мясницкая, Никольская, Большая Дмитровка, Кузнецкий Мост, Покровка и Маросейка — вот яркие примеры. Это улицы, на которых чувствуешь себя уютно и днем, и поздним вечером.
Сергей Собянин
Мэр Москвы

Он отметил, что помнит их разными: завешенными пестрыми вывесками, усеянными безвкусными баннерами и проводами, с обветшалыми фасадами.

Он также написал, что на Покровке и Маросейке после обновления впервые за десятки лет появились столики уличных кафе и исчезла глухая пробка. Отдельно мэр отметил, что на углу со Старосадским переулком очень скоро открылась «Магнолия» — народный продуктовый магазин в центре Москвы, где раньше появлялись только «бесконечные бутики».

«После окончания благоустройства Покровки и Маросейки прошло уже три года. Вся шелуха и уродливые наслоения отпали, и они вернулись к нам в своей красоте и обаятельности. И не устают радовать глаз», — заключил Собянин.

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