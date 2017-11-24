Новая Зеландия решила всей страной сыграть в «Секретного Санту»

Для тех, кто еще знает: в различных сообществах, часто — в рабочих коллективах, популярна игра под названием «Секретный Санта». Каждый сотрудник получает небольшой подарок от коллеги, но имя дарителя остается в тайне. Теперь представьте, что в игре участвуют не работники одного офиса, а целая страна. Именно так поступают в Новой Зеландии.

Общегосударственный «Секретный Санта» проходит здесь с 2010 года, с 2013 года милое мероприятие организует национальная почтовая служба. В этом году организация завела специальный склад для обслуживания игры — там будут сортировать подарки участникам.

Число игроков ограничено цифрой 3500 человек, регистрироваться можно будет с помощью Twitter. Все, что вы будете знать о человеке, которому вручаете подарок, — это содержание его микроблога.