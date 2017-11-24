В Казани издали книгу об одной из трёх великих женщин Казанского ханства

Источник: Аргументы и факты

Это первая изданная книга автора. По признанию Ольги Ивановой, рукописи трёх её исторических романов 15 лет пролежали в столе. Каждая из них посвящена одной из трёх женщин, живших в период Казанского ханства и значительно повлиявших на его политику. Теперь книги о Гаухаршад и Сююмбике издадут в серии «Повелительницы Казани». Книга «Нурсолтан» стала первой в этой серии.

«Собирать материал для этого романа я начала около 35 лет назад, — рассказала Ольга Иванова. — Меня поразило, насколько влиятельной была эта женщина. Мне было обидно, что на слуху в наши дни осталась только Сююмбике, а про Нурсолтан и Гаухаршад забыли».

Автор признаётся: чтобы произведение имело историческую ценность, пришлось изучать документальные материалы, быт казанских татар, основы ислама. Таким образом, несмотря на домыслы автора, роман не превратился в сказку. Среди додуманных автором событий — например, знакомство в юности Нурсолтан и её третьего мужа — хана Менгли-Гирея. В романе описываются события 500-летней давности, так что доподлинно знать, могло ли это быть правдой или нет, невозможно. Тем не менее профессиональные историки высоко оценили книгу.