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17:54 (мск), источник: АиФ Казань

В Казани издали книгу об одной из трёх великих женщин Казанского ханства

Презентация книги Ольги Ивановой «Нурсолтан», повествующей об одной из трёх великих женщин Казанского ханства, состоялась в столице Татарстана.

Источник: Аргументы и факты

Это первая изданная книга автора. По признанию Ольги Ивановой, рукописи трёх её исторических романов 15 лет пролежали в столе. Каждая из них посвящена одной из трёх женщин, живших в период Казанского ханства и значительно повлиявших на его политику. Теперь книги о Гаухаршад и Сююмбике издадут в серии «Повелительницы Казани». Книга «Нурсолтан» стала первой в этой серии.

«Собирать материал для этого романа я начала около 35 лет назад, — рассказала Ольга Иванова. — Меня поразило, насколько влиятельной была эта женщина. Мне было обидно, что на слуху в наши дни осталась только Сююмбике, а про Нурсолтан и Гаухаршад забыли».

Автор признаётся: чтобы произведение имело историческую ценность, пришлось изучать документальные материалы, быт казанских татар, основы ислама. Таким образом, несмотря на домыслы автора, роман не превратился в сказку. Среди додуманных автором событий — например, знакомство в юности Нурсолтан и её третьего мужа — хана Менгли-Гирея. В романе описываются события 500-летней давности, так что доподлинно знать, могло ли это быть правдой или нет, невозможно. Тем не менее профессиональные историки высоко оценили книгу.

Кстати, писательница завершает работу над четвёртым историческим романом «Великая Орда». Его главный герой — хан Улу-Мухаммед, основатель Казанского ханства.

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